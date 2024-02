Grande Fratello, Beatrice Luzzi canta una canzone di Fiordaliso e si commuove: la reazione della cantante [VIDEO]

Gossip TV

Dopo l'addio al GF di Fiordaliso, Beatrice Luzzi ha voluto ricordarla, intonando una delle sue hit. Ecco come ha reagito la cantante sui social!

L'addio di Fiordaliso al Grande Fratello non è stato ancora accettato del tutto dagli inquilini del reality di Canale5: i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini hanno perso, infatti, una guida e un'amica preziosa, come anche ha fatto notare il conduttore nell'ultimo saluto alla cantante, prima che varcasse la porta rossa e tornasse nel mondo reale.

GF, Beatrice Luzzi omaggia Fiordaliso cantando Non voglio mica la luna: la reazione della cantante sui social!

Interpellata dal conduttore nella serata di lunedì 5 febbraio, Fiordaliso ha ammesso che, benché avesse amato questi 5 mesi nel programma e che, grazie a esso e agli inquilini della Casa del GF, aveva ripreso a vivere e a sentirsi viva, era anche arrivato il momento di salutare il Grande Fratello:

"Alfonso, io qui ho ripreso a vivere, grazie a tutti. Ma ora sento che non ce la faccio più, non è solo la nostalgia di casa, ho fame di aria, di stare fuori, le giornate sono diventate pesanti e sento di non poter più restare nel reality."

Così, nonostante il dispiacere di tutti, Fiordaliso ha detto addio al GF durante la diretta e ha salutato commossa i suoi ex compagni di viaggio. A distanza di un giorno, però, Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Sergio D'Ottavi hanno deciso di omaggiare la cantante e amica, intonando in giardino alcuni suoi brani più celebri, come Non voglio mica la luna. Durante l'esibizione improvvisata, Beatrice non ha saputo trattenere le lacrime, visto il grande rapporto di amicizia e stima che la lega all'artista e che si è approfondito e irrobustito molto in questi mesi.

Ma anche Fiordaliso ha assistito, sui social, alla loro esibizione e ha commentato il post del Grande Fratello con il tributo dei suoi ex coinquilini: Fiordaliso ha scritto "Bea" con un cuore come emoji, a testimonianza che li ha ascoltati e che ha apprezzato il loro gesto. Inoltre, ieri, sera, FIordaliso ha commentato di non star seguendo il Festival di Sanremo, perché occupata ad ascoltare la sua "Bea" al GF:

"Non sto guardando Sanremo, sto guardando Be, ce la fa la mia rossa del corazon, ce la fa!"

Non sto guardando Sanremo ,sto guardando Bea …ce la fa la mia rossa del coraçon ..ce la fa ..♥️@bealuzzifanpage #gf — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) February 6, 2024

