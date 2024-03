Grande Fratello, l'ex fidanzato di Anita Oliveri, Edoardo Sanson, "sta malissimo, non la vuole più vedere"

Gossip TV

Nelle ultime ore è giunta una segnalazione su Edoardo Sanson, l'ex fidanzato di Anita Oliveri e su come avrebbe reagito al suo comportamento.

Dopo la 42esima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno trascorso una notte in suite in cui, finalmente, sono riusciti a lasciarsi andare e viversi i loro sentimenti. Dopo aver cenato a lume di candela, i due gieffini si sono concessi un bagno nella vasca idromassaggio e in quel momento si sono baciati. Un'intimità che hanno colto anche tutti gli altri compagni d'avventura quando i due ragazzi sono tornati in Casa.

"Ci siamo baciati, coccolati. Non abbiamo parlato di sentimenti. È una roba molto embrionale, ci siamo fatti una specie di colloquio all'inizio. Ci siamo ‘assunti .C'era molto imbarazzo tra di noi. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo indietro ma ora so che non è così" ha dichiarato Anita a Rosy.

La Oliveri ha anche affermato di essere sicura che Edoardo, il suo fidanzato, stia inevitabilmente soffrendo molto. Il ragazzo, contattato dalla redazione, si è trincerato nel silenzio ma nelle ultime ore è giunta una segnalazione all'esperta di gossip, Deianira Marzano. Ed ecco il messaggio che è stato pubblicato da quest'ultima:



"Siamo amici della famiglia di Edoardo Sanson, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi. La cosa più sconvolgente per la famiglia è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole."

Anita, parlando di Edoardo e dell'incontro che ebbero nella Casa, ha dichiarato:

"Io quando sono entrata ho messo in conto che potevo trovare qualcuno. Quando ho visto Edoardo l’ho visto e l’ho baciato però a Natale gli ho scritto che ne avremmo parlato fuori. A me manca essere guardata da qualcuno. Il motivo per cui mi sono lasciata sono state le mancate attenzioni. Io prendo quello che c’è da prendere, mi piacerebbe lasciarmi andare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .