Grande Fratello, l'ex di Stefano Tediosi senza freni: "Federica è caduta nella sua trappola, è venuto a cercarmi prima di..."

Erica, la fidanzata segreta di Stefano Tediosi, rompe il silenzio e racconta tutta la verità: ecco cosa è successo prima dell'ingresso dell'ex tentatore nella Casa del Grande Fratello e cosa pensa di Federica Petagna.

L'ex tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi, è finito al centro delle polemiche dopo le ultime pesanti dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata. Raggiunta dai microfoni di Fanpage, Erica Migliano ha infatti deciso di rompere il silenzio e smascherare il nuovo concorrente del Grande Fratello.

Erica svela il doppio gioco di Stefano Tediosi

Stefano Tediosi è entrato nella Casa del Grande Fratello pochi giorni fa, ma si è già reso protagonista di un'accesa discussione con Alfonso D'Apice per "colpa" di Federica Petagna. A commentare la partecipazione dell'ex tentatore di Temptation Island al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato la sua fidanzata segreta.

Stiamo parlando di Erica Migliano che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità sulla sua storia d'amore con Stefano: dallo shock di vederlo nel cast dell'ultima stagione di Temptation Island fino alla scoperta del forte legame instaurato con Federica dopo l'esperienza nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Ho scoperto della sua partecipazione a giugno - ha esordito Erica - Ero accecata dall’amore, ma ribadii che non avrei fatto parte del suo teatrino. Lui mi rispose che ci sarebbe andato solo per guadagnare e che io sarei dovuta rimanere a casa ad aspettarlo. È stata la sua ennesima pugnalata alle spalle [...] Finita l'esperienza disse a un mio amico che Temptation era stato solo un programma tv, che lui e Federica non stavano insieme e che il suo obiettivo era solo quello di farsi un personaggio. Non solo. Che l’aveva fatta venire a Milano per creare hype e che era tutto finto.

Dopo aver raccontato la verità sul suo rapporto con Stefano, Erica si è lasciata andare a delle confessioni davvero clamorose. Stando alle sue parole, i due si sarebbero visti pochi giorni prima dell'ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello. A proposito di Federica, invece, la ragazza si è detta dispiaciuta per lei per essere caduta nella trappola del suo ex fidanzato:

Quattro giorni fa. È entrato nel negozio per il quale lavoro e mi ha chiesto informazioni circa le notizie uscite sulla nostra storia. Ha aggiunto che si tratta solo di televisione e che aveva seguito un copione. Pochi giorni dopo è entrato nella Casa. Federica? Credo sia riuscito a intortarla contando sul fatto che ha 20 anni. Le avrà fatto provare emozioni nuove, le avrà fatto credere che si sarebbero costruiti il loro impero se lei non fosse tornata con Alfonso. Mi dispiace che si sia lasciata manipolare. Vorrei davvero salvarla.

Stefano Tediosi sotto accusa

Per risollevare gli ascolti del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di giocarsi la carta di Temptation Island e mandare nella Casa Stefano Tediosi. L'ingresso dell'ex tentatore di Temptation Island, però, è stato accolto con grande perplessità da parte del pubblico di Canale 5, che non ha per niente apprezzato il comportamento ambiguo assunto sia nei confronti di Federica Petagna che di Alfonso D'Apice.

Il discusso tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island è davvero interessato a Federica o alla notorietà che potrebbe arrivare grazie alla relazione con quest’ultima? Staremo a vedere! L'appuntamento con i protagonisti del Grande Fratello è per il prossimo martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

