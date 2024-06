Grande Fratello, l'ex di Anita Olivieri, Edoardo Sanson in vacanza insieme ad un’altra gieffina

Gossip TV

L'ex fidanzato di Anita Olivieri, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, è stato paparazzato insieme ad una ex nota gieffina. La giovane romana avrebbe provato a riconquistarlo ma senza successo.

Anita Olivieri, tra le ex protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, qualche giorno fa ha annunciato la fine della sua relazione nata nel reality show di Mediaset con Alessio Falsone. Una rottura del tutto inaspettata visto quanto la coppia sembrava unita e piena d'entusiasmo nel poter viversi lontano dalle telecamere.

Grande Fratello, Edoardo Sanson e Nicole Murgia paparazzati insieme in vacanza

La Olivieri e Falsone hanno dichiarato di essersi scoperti molto diversi e quindi hanno deciso di prendere strade diverse pur conservando stima e affetto. Anita è stata fortemente criticata per essersi relazionata con Alessio in quanto si dichiarava innamorata del suo fidanzato Edoardo Sanson con il quale aveva avuto una relazione lunghissima che si era ripresa poco prima del suo ingresso nella Casa. In questi giorni, pare che Anita abbia riprovato a conquistare Edoardo, senza successo. Ecco cosa ha riportato l'esperta di gossip, Deianira Marzano: "Si sono risentiti, Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno ". Secondo diverse indiscrezioni infatti, Anita avrebbe lasciato Alessio per tornare insieme a Sanson.

Ma non è finita qui. Edoardo si troverebbe in vacanza in vacanza a Marrakech con una nota ex gieffina. Alessandro Rosica ha rivelato poi il nome, ovvero di Nicole Murgia, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non è ancora chiaro se tra Edoardo e Nicole sia nata una relazione o possa trattarsi di una semplice amicizia. Il giovane torinese sarebbe stato infatti contattato per la nuova edizione di Temptation Island nel ruolo di tentatore e dunque dovrebbe essere necessariamente single.

