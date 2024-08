Grande Fratello, l'amaro sfogo di Perla Vatiero: "Troppo odio, sto male, vado in terapia e staccherò per un po'"

Gossip TV

Dopo aver annunciato la rottura con Mirko Brunetti, Perla Vatiero, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, è intervenuta sui social, esprimendo una profonda tristezza per la cattiveria che ha osservato attorno a sé e annunciando di volersi prendere una pausa dai social.

Grande Fratello, Perla Vatiero: "Non ho bisogno di dirvi che sto male, che sto facendo anche terapia da un mese e mezzo..tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia"

"Sono davvero rattristata per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro.. non pensavo si scatenasse tutto questo odio.. avevo chiesto un po' di rispetto, è un periodo particolare e difficile ma purtroppo non tutti riescono a comprendere, preferiscono giudicare.. e mi dispiace tanto"

Perla ha voluto ribadire che la relazione con Mirko non è finita a causa di altre persone, come di recente si era ipotizzato.

"Ripeto per l'ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c'entrano TERZE PERSONE. Ho sempre ragionato con la mia testa, in tutto quello che ho fatto! Voi state facendo supposizioni assurde, (lavorative, familiari) non conoscendo i reali problemi di coppia, Che abbiamo deciso di tenere privati. Sfido chiunque a superare tutto quello che è successo a noi... Abbiamo bisogno di TEMPO. La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento, che non ha mai influenzato le mie scelte anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi, E che è davvero estranea a tutta questa situazione.. tiene a Mirko quanto me e anche lei sperava in un finale diverso da questo.."

"Non ho bisogno di dirvi che sto male, che sto facendo anche terapia da un mese e mezzo..tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia, vedere anche le persone che mi stanno accanto, stare male per me.. non c'è un colpevole, chi sta soffrendo di più o chi di meno.. stiamo male entrambi.. ora mi è stato consigliato di andare un po' via, staccare da tutto, anche dai social.. e così farò... Spero capiate che sono sempre io Perla, la persona vera e sincera che avete conosciuto .Nessuno mi ha manipolato, ho sempre i miei valori.. grazie a chi nonostante tutto... è sempre qui. A presto".

Sabato, l'ex gieffina, tra le protagoniste dell'edizione di Tempation Island 2023, ha annunciato la fine della sua lunga e altalenante storia d'amore con Mirko Brunetti. La Vatiero ha raccontato che lei e Mirko hanno prima attraversato una fase di distruzione, poi sono riusciti a ricostruire, a sognare di nuovo e a lottare fino alla fine per il loro amore, un sentimento che hanno sempre considerato puro e leale. Tuttavia, ha ammesso che a volte questo non è sufficiente. Per il bene e la serenità di entrambi, hanno deciso e compreso che la scelta migliore, per quanto scomoda e difficile, era quella di interrompere il loro percorso insieme e prendere strade separate. Perla ha aggiunto che questa separazione permetterà loro di capire veramente la natura della loro storia. Nonostante la distanza, ha sottolineato che tra loro esisterà sempre un legame forte e un rispetto profondo, ricordando che sono stati una famiglia, e questo rimarrà per sempre nei loro cuori.

