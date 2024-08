Grande Fratello, Mirko e Perla si sono lasciati, le parole della Vatiero: "Pensavamo di essere imbattibili"

Gossip TV

Perla Vatiero, poco fa ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Mirko Brunetti. I due ex partecipanti di Temptation Island si erano ritrovati durante l'avventura alla recente edizione del Grande Fratello.

Ecco cosa ha dichiarato Perla su Instagram:

"ABBIAMO PRIMA DISTRUTTO... POI RICOSTRUITO, SOGNATO, E FINO ALLA FINE.. LOTTATO... LO ABBIAMO FATTO PER IL NOSTRO AMORE PURO E LEALE, CHE PERÒ A VOLTE NON BASTA...Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada.."

"Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia..Tra noi c'è e ci sarà sempre un legame forte, rispetto, siamo stati una famiglia e questo lo porteremo sempre con noi... Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili e che il nostro amore ci avrebbe fatto superare tutto, ma non è stato così..Mirko è stato un amore immenso, e auguro a tutti di provare un sentimento così forte, di lottare per ciò che sentite fino in fondo.."

L'ex gieffina ha smentito che la crisi sarebbe avvenuta in seguito a incomprensioni con famiglie o amicizie:

"La mia famiglia, le mie amicizie e le mie conoscenze non hanno influenzato in nessun modo la mia scelta, presa dopo tanta riflessione e soprattutto condivisa da entrambi.. Nessuno odia nessuno, anzi, la porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta, e questo lui lo sa.. I gossippari possono riportare ciò che vogliono, lascio a voi come ho sempre fatto, la libertà di credermi o meno, di seguirmi o meno.. Non vi nascondo e non mi vergogno a dirvi che è un brutto periodo della mia vita, molto difficile e che non mi aspettavo di affrontare.. ho cercato di metabolizzare tutti questi mesi, ma forse è ancora presto.. perché è da circa un anno che sono sotto pressione (scelta ovviamente presa da me, e me ne assumo le conseguenze)"

"È stato un bellissimo percorso, che come dico sempre abbiamo fatto insieme, perché senza di voi forse avrei smesso di crederci.. però sono pur sempre una ragazza di 26 anni.. che ha bisogno anche di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento.. VOI ci siete sempre stati, la mia seconda famiglia, e vi ringrazierò all'infinito.. leggendovi ho sempre trovato la forza di lottare..un mondo che non conoscevo, che a tratti mi ha spaventata, ma che mi ha fatto arrivare tanto amore e sostegno..Sto prendendo del tempo per me stessa, circondata delle persone che mi sono state sempre accanto.. spero di superare tutto e non deludervi..Perla".

La storia d'amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha catturato l'attenzione del pubblico italiano durante la loro partecipazione a Temptation Island 2023 , uno dei reality show più seguiti della televisione italiana. La coppia si era presentata al programma per mettere alla prova il loro rapporto, che all'epoca durava già da qualche anno. Durante il loro percorso a Temptation Island, il rapporto tra Perla e Mirko è stato messo a dura prova dalle dinamiche del programma. Entrambi, separati in due diversi villaggi e circondati da tentatori e tentatrici, hanno mostrato lati del loro carattere che hanno fatto emergere problemi nella loro relazione. Perla, in particolare, ha manifestato una crescente insoddisfazione nei confronti del comportamento di Mirko, sentendosi trascurata e non sufficientemente valorizzata. Dall'altra parte, Mirko si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti, con cui ha instaurato un legame che è andato oltre una semplice amicizia. Questo avvicinamento ha scatenato una crisi irreversibile nella coppia. Durante il falò di confronto finale, Mirko ha ammesso di non sentirsi più innamorato di Perla, dichiarando di voler proseguire la sua vita senza di lei. La rottura è stata ufficializzata in quell'occasione, con Perla che ha lasciato l'isola profondamente delusa e ferita. Dopo la fine di Temptation Island, Mirko ha continuato la sua frequentazione con Greta, mentre Perla ha intrapreso un percorso di rinascita personale, cercando di superare la delusione. Tuttavia, i due ex hanno continuato a far parlare di sé anche al di fuori del programma. Successivamente, sia Perla che Mirko hanno partecipato all'edizione del Grande Fratello 2024, dove le tensioni tra loro si sono riaccese. Il triangolo amoroso con Greta Rossetti ha aggiunto ulteriore dramma alla loro storia, portando il pubblico a seguire con grande interesse le loro interazioni nella Casa. Dopo la fine della loro avventura nel reality show targato Mediaset, vinta proprio da Perla, i due ragazzi erano tornati ufficialmente insieme. Sono state le dichiarazioni importanti e le promesse che si erano scambiati, cercando di porre fine per sempre alle loro incomprensioni. Tuttavia, oggi, la storia dei "Perletti" sembra giunta definitamente al capolinea.

