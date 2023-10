Grande Fratello, Beatrice Luzzi stizzita di essere paragonata a Jane Alexander: l'attrice risponde sui social!

Gossip TV

Al GF, Beatrice Luzzi risponde stizzita al paragone con Jane Alexander, attrice sua collega. Ecco come ha reagito sui social quest'ultima.

Beatrice Luzzi continua a essere una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello più chiacchierate: forte e indipendente, spesso, è in contrasto con gli altri inquilini della Casa di Canale5, come Massimiliano Varrese con cui sono volati insulti in diverse occasioni. Nel reality di Alfonso Signorini, negli ultimi giorni, è stata protagonista di uno scambio di battute con Valentina Modini che l'ha paragonata alla collega attrice Jane Alexander. La risposta stizzita della gieffina ha scatenato la reazione di Alexander sui social. Ecco cosa è successo!

Grande Fratello, Jane Alexander risponde sui social alle parole di Beatrice Luzzi nei suoi confronti

Jane Alexander ha reagito con una storia social molto eloquente, commentando le parole di Beatrice Luzzi nei suoi confronti. All'interno della casa del GF, infatti, si è parlato dell'attrice che ha dato volto e corpo alla perfida e magnetica Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa, e sembra in termini non proprio garbati. Il dialogo si è svolto tra Beatrice Luzzi e Valentina Modini: quest'ultima ha, infatti, paragonato la gieffina alla collega, con cui condivide la chioma rosso fuoco e la preparazione nella recitazione, ma sembra che la vippona non abbia gradito il paragone, tanto che la sua risposta è apparsa molto stizzita:

"Ah beh, bel complimento. Valentì, vai in Confessionale, va'. Dopo quello che hai detto per me proprio no, ciao. Arrivederci"

Jane Alexander ha deciso di rispondere, pubblicando sui social una risposta nella quale emerge che non sa da dove derivi l'atteggiamento sarcastico della collega e le augura un buon proseguimento nel reality:

"Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe, così...per dire. Cara Signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda, che non dura per sempre."

