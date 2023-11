Grande Fratello, intervista ad Alfonso Signorini: "Beatrice Luzzi mi fa un certo effetto"

Gossip TV

Intervistato da Il Corriere della Sera, il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è raccontato a cuore aperto ammettendo di avere un debole per l'attrice romana, protagonista assoluta dell'attuale edizione, Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Alfonso Signorini: "Confesso, Beatrice mi fa un certo effetto, ma non si torna indietro"

"Confesso, Beatrice mi fa un certo effetto" ha dichiarato Signorini che, tuttavia, ironicamente, ha confessato di non voler certo "tornare indietro" nelle sue scelte: "No, basta, non si torna indietro. Però becco di più con le donne che con gli uomini e lo dico con dispiacere."

Il conduttore ha poi parlato del suo compagno Paolo Galimberti con cui è legato da oltre 20 anni:

"Ci siamo conosciuti su una chat di Tiscali, sezione incontri. Il mio nickname era Perlage, il suo Traveller68. Mi contattò lui. Mi incuriosì. Era il 2002, lavoravo con Chiambretti. Scoprimmo di abitare entrambi a Milano. Mi disse: “Ora sono in barca”. E io sfacciato: “Ma è tua?”. Sa, avevo certe aspirazioni. “E che auto hai?”. “Una Aston Martin”. “Ah”. Pensai mi prendesse in giro. “Rientro stasera, se ti va ci vediamo più tardi”, propose. Non potevo, ero ospite al Maurizio Costanzo Show. “Se ti va guardami in tv”. Portavo una giacca rosa, dissi una serie di scemenze. E lui sparì. Mi bloccò pure sul cellulare. Una settimana dopo si rifece vivo. “Scusami, sono stato maleducato, però mi hai un po’ scioccato, troppo esuberante. Eppure vorrei conoscerti”. Ci siamo visti e da allora non ci siamo mai più lasciati".

Con una piccola parentesi di qualche mese in cui Signorini ammette di averlo allontanato:

"Ero in un momento negativo ma non avevo il coraggio di parlargliene. In pratica l’ho lasciato con un’intervista al Corriere. Si è arrabbiato molto. Però poi mi ha perdonato e siamo di nuovo insieme, felicemente"

Parlando poi di separazioni "famose", Alfonso ha parlato di quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti:

"A Ilary voglio un bene dell’anima, ma anche Francesco è una gran brava persona. Fatti l’uno per l’altra. Mai avrei immaginato questa fine. Qui una riconciliazione è impossibile"

E Belen Rodriguez?

"Lei è loca, potrebbe farlo. Vive la passione senza protezioni. E spesso ci ha rimesso".

