Grande Fratello, "Inquilini indifferenti verso Beatrice Luzzi, colpa della pandemia", parola di una specialista

Gossip TV

Sul comportamento degli inquilini verso Beatrice Luzzi nel GF è intervenuta una specialista. Ecco cosa ha dichiarato.

Il lutto di Paolo Luzzi, padre di Beatrice Luzzi, concorrente di questa edizione del Grande Fratello, ha portato l'attrice a lasciare momentaneamente il programma di Canale5. Durante i giorni di assenza della gieffina, tuttavia, gli altri inquilini della casa hanno dimostrato un comportamento giudicato dal pubblico davvero disumano e, anche ora che Luzzi è tornata nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini l'atteggiamento di molti dei concorrenti sta suscitando polemiche e sul web molti fan hanno chiesto la squalifica per alcuni degli inquilini.

GF, il lutto di Beatrice Luzzi vissuto con indifferenza dagli inquilini: "Colpa della pandemia" parla una specialista

Sulle pagine del settimanale Chi, questa settimana, una specialista, la dottorella Ilaria Squaiella, ha illustrato le motivazioni che avrebbero portato gli inquilini del GF ad assumere un comportamento disumano e indifferente verso la sofferenza di Beatrice Luzzi. Non soltanto durante la sua assenza, molti gieffini si sono lasciati andare a esternazioni di gioia per l'uscita di Beatrice, ma non hanno speso neppure un momento per la loro compagna di viaggio.

Anche al suo ritorno, Beatrice è stata nuovamente isolata dalla Casa: quando ha provato a interagire con Letizia Petris, con cui ha ora in comune la perdita di un genitore, l'attrice si è sentita accusare di essere senza cuore e cattiva. Oltre a Petris, anche Paolo Masella non ha risparmiato parole dure contro la gieffina, tanto che, parlando con Grecia Colmenares, Beatrice si è sfogata, svelando di non voler più perdere tempo dietro persone come loro.

Sulla mancanza di empatia dei gieffini, in realtà, anche Alfonso Signorini si è detto "rattristato", perché incapace di comprendere cosa ha portato i concorrenti a comportarsi così. A provare a dare una risposta è stata la psicologa Ilaria Squaiella, la quale ha ricordato quanto sia stato diverso il comportamento dei gieffini nel caso di una situazione simile, avvenuta durante l'edizione del 2021 del GFVip a Dayane Mello, che perse il fratello mentre era nella casa. Il cambiamento, ha affermato la dottoressa, potrebbe dipendere dalla pandemia che ha fatto emergere un certo egoismo tra gli individui:

"Le conseguenze della pandemia sono state ben altre. Si è fortemente accentuato l'individualismo, che in moltissimi casi si traduce in egoismo: "Penso per me, ai miei bisogni, alle mie esigenze". Gli altri non solo passano in secondo piano, ma spesso non sono neanche contemplati, come se fossero trasparenti. Contemporaneamente si è creata una "anestesia emotiva", una sorta di distacco dai sentimenti altrui, dalle sensazioni e dai vissuti, soprattutto negativi. Molti partecipanti di questa edizione sembrano essere guidati dai propri bisogni che cercano di soddisfare senza tener troppo conto della presenza dei compagni. Una logica lontana dal mondo adulto e più tipica dell'infanzia, quando il bambino vive una fase di totale egocentrismo nella quale pensa solo a soddisfare i propri desideri ed esigenze. L'aspetto positivo di tutta la vicenda è un forte invito a riflettere e a spostare lo sguardo da noi stessi all'altro"

Scopri le ultime news su Grande Fratello