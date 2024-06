Grande Fratello, il retroscena inedito di Daria Bignardi sul reality show di Canale 5: ecco cosa ha rivelato!

Gossip TV

La conduttrice delle prime edizioni del Grande Fratello, Daria Bignardi, si lascia andare a una confessione davvero inaspettata sul popolare reality show di Canale 5: "Rimasi incinta pur di non fare la terza edizione".

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, la conduttrice Daria Bignardi si è lasciata andare a una confessione davvero inedita riguardante la sua passata esperienza al popolare reality show.

Daria Bignardi vuota il sacco sul Gf

Il Grande Fratello è finito da diverso tempo, ma gli autori sono già al lavoro per la formazione del cast della prossima edizione. Nell'attesa, la conduttrice Daria Bignardi ha rilasciato una nuova intervista nel podcast La Tintoria in cui si è raccontata senza filtri, ripercorrendo la sua carriera e parlando degli impegni che l’hanno segnata maggiormente: dall'addio al reality show alla direzione di Rai3.

Per chi non lo sapesse, Daria Bignardi è stata il volto delle prime edizioni del Gf. A proposito della sua partecipazione al reality show di Canale 5, la conduttrice ha ricordato Pietro Taricone e svelato un retroscena inedito, spiegando in che modo riuscì a evitare di condurre la terza stagione della trasmissione: "Con Pietro Taricone c’era un’intesa particolare, era un ragazzo un po’ speciale [...] Avevo un contratto per tre anni, dopo il secondo Gf rimasi incinta pur di non fare il terzo".

Terminata l’esperienza al Grande Fratello, la Bignardi è rimasta a Mediaset per condurre altri programmi come La fattoria e Le iene. Poi è passata a La7 con Le invasioni barbariche e infine è arrivata alla direzione di Rai 3. Un’esperienza, quest'ultima, che però non ricorda con gioia, anzi: "Fare la direttrice di Rai3 è stato forse l’unico vero grande errore della mia vita".

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi

Tornando a parlare dell'attuale edizione del Grande Fratello, invece, Giuseppe Garibaldi è stato ingaggiato per occuparsi delle selezioni, che permetteranno agli autori di formare il cast della prossima e attesissima edizione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La nuova collaborazione è stata ufficializzata con un video pubblicato sui social che mostra il giovane calabrese in giro per le strade di Lecce mentre intervista i possibili concorrenti: "Siamo arrivati a Lecce. Adesso andiamo a trovare qualcuno che vuole varcare la porta rossa". Dopo questa, il giornalista e conduttore, che non ha mai nascosto la sua simpatia per l'ex fiamma di Beatrice Luzzi, deciderà di affidargli un nuovo ruolo? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.