Grande Fratello, famosa cantante svela: "Mi piace Angelina Mango, io nel cast del reality? Sono convinta che..."

La famosa cantante, Gigliola Cinquetti, si sbilancia sulle nuove promesse della musica italiana e parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda il prossimo autunno.

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 a settembre 2024. Ma chi saranno i nuovi protagonisti del reality show? Intervistata da Superguidatv, la famosa cantante Gigliola Cinquetti ha deciso di rompere il silenzio e smentire l'indiscrezione che la voleva nella famosa Casa di Cinecittà.

Gigliola Cinquetti nel cast del Gf? Parla lei

Gigliola Cinquetti, che ha segnato la storia della musica italiana con il brano “Non ho l’età”, sarà nel cast della prossima edizione del Grande Fratello? Assolutamente no. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio la famosa e amata cantante italiana che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha smentito la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

"Non ne sapevo nulla e sono convinta che siano fantasie. Mi piacerebbe sotto falso nome debuttare di nuovo in un talent ma ho paura di essere rapidamente scoperta" ha dichiarato Gigliola, che era presente alla Casa del Cinema di Roma per ritirare il Premio Anna Magnani.

Chiuso il capitolo Gf. La cantante si è sbilanciata sui giovani talenti di oggi rivelando di apprezzare in modo particolare la cantautrice Angelina Mango e parlato di un suo eventuale ritorno in gara al Festival di Sanremo: "Io la chiamo Angelina Jolie anche se si chiama Angelina Mango perché trovo che sia davvero jolie ovvero carina [...] Sanremo? Mi piacerebbe tornare in gara ma credo proprio che non avverrà".

Giuseppe Garibaldi torna al Gf: ecco in quale ruolo

L'ultima edizione del Grande Fratello è finita da pochi mesi, ma gli autori sono già alla ricerca di nuovi volti da far entrare nella famosa Casa di Cinecittà. Ad aiutarli in questa "missione" Giuseppe Garibaldi. L'ex amato concorrente, al centro del gossip per il suo rapporto con l'attrice Beatrice Luzzi, è infatti il volto dei casting itineranti del reality show di Canale 5.

Garibaldi è stato “ingaggiato” dagli autori per invitare le persone comuni a iscriversi alle selezioni necessarie a formare il cast della prossima edizione del Gf, in partenza il prossimo settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini, che non ha mai nascosto la sua simpatia per l'ex gieffino calabrese, deciderà di affidargli un ruolo nella prossima edizione del reality show? Staremo a vedere.

