Grande Fratello, il post di auguri di buon compleanno per Massimiliano Varrese preso di mira dagli haters!

Il GF ha pubblicato un post di auguri di buon compleanno per Massimiliano Varrese, ma gli haters l'hanno preso di mira. Ecco cosa è successo!

Domani, 6 gennaio, sarà il compleanno di Massimiliano Varrese, uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello. Il post pubblicato dall'account ufficiale del reality di Canale5 per l'occasione, tuttavia, è stato preso di mira dai commenti degli haters.

GF, il post per il compleanno di Massimiliano Varrese preso di mira dagli haters

Già nella serata di ieri, 4 gennaio, Varrese è stato protagonista di un brindisi nel quale ha espresso il suo cordoglio per l'uscita di Beatrice Luzzi in seguito alla perdita del padre:

"Ci sono stati momenti difficili, ma devo ringraziarvi uno a uno. Ho trovato una forza che non pensavo avrei mai trovato. Mi è bastato guardare nei vostri occhi, i valori di rispetto e gentilezza vincono. [...]Mi sembrava giusto però rispettare questo momento di sofferenza"

Dopo che il GF ha deciso di condividere un post per il compleanno del gieffino, tuttavia, i commenti che si possono leggere sono tutti tranne che lusinghieri per Varrese. Molti fan del programma di Alfonso Signorini hanno, infatti, espresso il loro fastidio per il comportamento di Varrese che, fin dalle prime settimane nel reality, non ha mai mancato di provocare qualche polemica: vuoi per il caso di Heidi Baci, vuoi per le continue offese a Beatrice Luzzi, il gieffino non è buon visto da una buona fetta del pubblico e, infatti, sotto il post della produzione del GF si possono leggere commenti come i seguenti:

"Regalategli la squalifica, visto che è stato graziato troppe volte"

O ancora, ironizzando su una delle affermazioni del gieffino: in una recente conversazione, infatti, Massimiliano Varrese avrebbe dichiarato di aver portato in Italia l'hip hop, provocando un'ondata di meme sul web.

