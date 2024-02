Grande Fratello, il piano di Anita e Letizia, pronte a nominare Perla

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello, iniziano le strategie in vista della finale e Anita insieme a Letizia hanno pianificato alcune mosse che hanno fatto molto discutere, infiammando le critiche dei telespettatori del reality. Inaspettatamente (per molti ma non per tutti) Anita Oliveri e Letizia Petris hanno palesato la loro volontà di nominare Perla Vatiero, loro grande amica e portavoce dei loro malcontenti nei confronti di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, la strategia di Anita Oliveri e Letizia Petris contro Perla Vatiero

In giardino, Anita Olivieri e Letizia Petris si allenavano, hanno fatto un discorso in vista delle prossime nomination. Le due amiche si sono confrontate e una volta eliminata la Luzzi (o almeno nella speranza di eliminarla), punterebbero a Perla e Greta, una scelta per loro inevitabile. “Io sono sicura che ad un certo punto dovrò iniziare a toccare Greta e Perla se gli altri saranno tutti usciti, ma io lo dico, è così per me, che posso fare? Devo nominare o te o Paolo? Mi dispiace non lo faccio“, ha detto Anita.Letizia le ha dato ragione, dicendo che farà ovviamente lo stesso dando precedenza ai veterani

Il discorso di Anita e Letizia ha spiazzato i fan di Perla convinti che le due ragazze fossero davvero leali e sincere nei confronti della Vatiero. Quest'ultima, ha ammesso con Mirko di essersi fatta portavoce del gruppo facendo guerra a Beatrice. Brunetti, tuttavia, complice i tanti giorni trascorsi fuori dalla Casa, continua a spingere Perla a deporre le armi e di trovare un dialogo con la Luzzi

Il casino che scoppierebbe in puntata se mostrassero questa clip,il gruppone si inizierebbe a sgretolare, ma purtroppo lo sappiamo che gli autori non sono così tanto intelligenti... Preferiscono occuparsi della solita dinamica da 6 mesi#GrandeFratello

pic.twitter.com/Cxz4XLysYd — ~Doms (@82odod) February 16, 2024

