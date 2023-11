Grande Fratello, i dubbi di Mirko Brunetti sul rapporto con Greta Rossetti: il duro sfogo dopo la diretta

Gossip TV

Mirko Brunetti sbotta nella notte al Gf: "Non è quello che voglio nel mio rapporto".

Non c'è pace per Mirko Brunetti che, durante la puntata di ieri del Grande Fratello, ha scoperto di un gesto social di Greta Rossetti “contro” di lui. Il gesto social dell'ex tentatrice non ha lasciato indifferente il giovane concorrente, che si è lasciato andare a un duro sfogo dopo la diretta.

Mirko Brunetti prende le distanze da Greta Rossetti?

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 20 novembre 2023 su Canale 5, Alfonso Signorini ha mostrato a Mirko Brunetti il like che Greta Rossetti ha messo ad un post “contro” di lui. Come riporta Biccy, se durante la diretta il giovane concorrente del reality show ha preferito rimanere in silenzio e non commentare, nella notte ha palesato i suoi dubbi dovuti ad alcuni comportamenti della sua fidanzata:

Non è quello che voglio nel mio rapporto. Perché non voglio limitarmi se non faccio nulla di sbagliato o con malizia. Ci si limita quando c’è un errore o un’esagerazione. E non è questo il caso perché siamo tutti innocenti e tranquilli. Io non vedo e non sento malizia. Tra me e Angelica c’è affinità e finisce lì. Senza andare a fare ‘se, forse, allora, magari loro due’. Io il rapporto che voglio creare fuori, che può essere con Greta, o con chiunque essa sia, è un rapporto di fiducia e leggerezza...

So cosa significa creare un rapporto tossico, perché lo sappiamo che non fanno bene. Fuori ho una persona che rispetto alle amicizie ha un determinato modo di approcciare e di fare. Quindi non mi posso mai immaginare. Se io ho dei dubbi è per questo! I dubbi mi vengono anche per lei sue reazioni, perché magari si innervosisce per un mio atteggiamento innocente.

