Grande Fratello, Helena sul gesto contro Jessica: "Non le avrei mai fatto del male. Non sapevo rispondere con le parole"

La tensione all’interno della casa del Grande Fratello continua a essere palpabile dopo il grave episodio che ha visto protagonista Helena Prestes. La modella brasiliana, nel corso di una pesante lite con Jessica Morlacchi, ha compiuto un gesto che ha sollevato un’ondata di polemiche tra gli spettatori e i coinquilini: il lancio di acqua e di un bollitore, fortunatamente senza conseguenze fisiche. L’episodio si è verificato durante una cena, quando un banale disaccordo legato al pane che Helena non ha voluto dare alla Morlacchi. Jessica ha ripetutamente chiamato Helena “imbec*lle” e altri termini offensivi, nonostante quest’ultima le avesse chiesto più volte di smettere con quei toni offensivi. Sentendosi sopraffatta, Helena si è alzata, è andata in cucina e ha riempito un bollitore d’acqua, per poi lanciare il contenuto e successivamente il bollitore stesso.

Grande Fratello, il confronto e il pentimento di Helena Prestes

Durante un confronto con alcuni coinquilini, tra cui Stefania Orlando, Eva Grimaldi, Luca Calvani, Javier Martinez e Amanda Lecciso, Helena ha confessato di provare vergogna per il gesto compiuto. La modella ha cercato di spiegare che il suo comportamento non era premeditato e che non aveva intenzione di fare del male a Jessica.

“Io non le avrei mai fatto del male, ma lei ha continuato a provocarmi con parole che sapeva avrebbero fatto male. Ho chiesto di smettere, ma non lo ha fatto. Non riuscivo a rispondere con le parole e, in quel momento, ho agito di impulso”.

In lacrime, la modella brasiliana ha aggiunto:

“Ho vergogna di me stessa, non ho mai fatto una cosa del genere. Non volevo spaventare nessuno. Mi dispiace tanto e voglio chiedere scusa. Ho visto la paura negli occhi degli altri e io non voglio essere quella persona”.

Luca Calvani ha cercato di far riflettere Helena sull’accaduto, sottolineando che la sua reazione fisica è stata un errore, anche se dettata da un mix di emozioni e difficoltà nel gestire lo scontro verbale.

“Il problema è che hai risposto con un gesto impulsivo a una provocazione verbale. Questo non giustifica quello che hai fatto. Devi assumerti le tue responsabilità, senza giudicare il comportamento di Jessica. Purtroppo, hai gettato una scintilla in un contesto già molto teso, dove tutto era pronto a esplodere”.

Anche Stefania Orlando ha provato a confortarla, interpretando il gesto come un modo per esprimere frustrazione, piuttosto che un’intenzione di fare del male:

“Il tuo gesto è stato frainteso. Sicuramente non volevi compiere un atto di violenza fisica, ma il risultato è che tutti si sono spaventati. Devi imparare a reagire in modo diverso”.

Helena è apparsa molto provata dall’accaduto e dalle critiche ricevute, ammettendo che questa esperienza l’ha colpita profondamente:

“Non voglio più che nessuno abbia paura di me. Non sono una persona aggressiva, ma in quel momento non sono riuscita a fermarmi. Ora mi sento a pezzi”.

