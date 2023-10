Grande Fratello, Heidi sconvolta dal confronto con il padre:"Voglio lasciare il programma" [VIDEO]

Gossip TV

Durante la puntata del GF, il padre di Heidi ha avuto un duro confronto con la figlia, spingendola a chiudere ogni rapporto con Massimiliano e facendola crollare. La gieffina ha chiesto di poter lasciare il programma.

L'entrata del padre di Heidi Baci nella casa del Grande Fratello ha provocato un tornado di emozioni per la giovane gieffina e anche per Massimiliano Varrese, verso il quale il padre non ha avuto parole gentili. Ma il discorso del padre ha provocato un vero shock anche in Heidi, la quale è scoppiata in lacrime e ha chiesto di abbandonare la casa del GF.

GF, Heidi in lacrime dopo l'incontro con il padre: "Fatemi uscire dalla Casa, mia madre sta male per colpa mia"

Il discorso del padre di Heidi ha lasciato interdetti e preoccupati: l'uomo si è detto preoccupato per la situazione sentimentale della figlia, dato che Massimilano Varrese è un uomo più grande di lei, ma ha anche accusato Heidi di essersi comportata in modo tale da provocare un forte dispiacere in sua madre: "Tua madre sta male, non riesce più a guardarti. Non ti riconosciamo più". Le parole del padre hanno portato Heidi a ritrattare nell'immediato i suoi sentimenti per Varrese, tanto che nel confronto con l'attore, la gieffina ha ammesso di averlo sempre trovato pesante e opprimente e che per lei in questo momento finisce tutto. Varrese non ha replicato subito, ma ha poi ammesso che questa situazione non è per nulla semplice da gestire, soprattutto per le calunnie dette dal padre di Heidi nei suoi confronti.

In seguito all'incontro con il padre, Heidi ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, tanto da scoppiare in lacrime nella Casa di Canale5, consolata dalle altre gieffine. Il conduttore, nel vederla così sconvolta, le ha chiesto di andare nel confessionale per poter parlare con più tranquillità. Nel confessionale, la gieffina è scoppiata in un pianto dirotto e ha chiesto immediatamente di lasciare il programma:

"Scusatemi, ma sono molto preoccupata, papà non stava bene, non riesco a capire. Vorrei...voglio abbandonare il programma. Sono preoccupata, mia mamma sta male, l'ho visto preoccupato, dispiaciuto. Ha detto che mia mamma non mi guarda più, che sta male, vuol dire che ho fatto qualcosa...non lo so"

Signorini ha provato a consolarla, chiedendole di rifletterci con calma e di confrontarsi con gli altri gieffini, promettendole, inoltre, di metterla in comunicazione direttamente con i suoi genitori:

"Ti do la mia parola che ti mettiamo in contatto con tuo papà e tua mamma, perché non voglio che tu stia male. "

