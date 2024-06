Grande Fratello, Heidi Baci e la romantica dedica per Romeo Veshaj!

Gossip TV

L'ex gieffina Heidi Baci ha ritrovato il sorriso e l'amore accanto a Romeo Vahsaj, conosciuto al GF albanese. Ecco la romantica dedica pubblicata sui social!

Heidi Baci è stata tra le gieffine più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello: dopo aver abbandonato nel giro di una notte il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, la concorrente è entrata al GF albanese, arrivando tra i finalisti del programma.

GF, Heidi Baci e la romantica dedica al "suo" Romeo

Arrivata quarta al GF in Albania, Heidi Baci è riuscita così a vivere quell'esperienza nella Casa del reality che aveva dovuto interrompere in fretta e furia nella vesione italiana. Al GF albanese, l'ex concorrente ha incontrato Romeo Veshaj con cui ha iniziato una storia già all'interno della casa, facendo innamorare i fan della coppia.

Dopo essersi stuzzicati a lungo, i due concorrenti si sono dichiarati a vicenda e sono diventati tra i gieffini più amati dell'edizione. Ora che il programma è terminato, la loro storia prosegue a gonfie vele fuori dalla Casa e per il fidanzato Heidi Baci ha pubblicato una romantica dedica su Instagram. Nel post, Heidi si è definita la "ragazza più fortunata del mondo" e ha dichiarato che è molto innamorata del suo Romeo:

" Prima di tutto vogliamo ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete dato! P.s. quanto amo Romeo , è il mio cuore. Sono la ragazza più fortunata del mondo!"

A sua volta, Veshaj ha commentato il dolce messaggio della fidanzata, ringraziandola per le tenere parole che gli ha rivolto.

GF, Heidi Baci: dal reality italiano alla versione albanese

La frequentazione di Heidi Baci con Romeo Veshaj è una piacevole sorpresa per i fan della gieffina, che sono oltremodo felici di vederla così serena. Heidi, infatti, ha vissuto nella Casa di Cinecittà un tira e molla con Massimiliano Varrese piuttosto problematico. L'attore, anche più grande di lei di età, tendeva a essere a volte molto possessivo con lei e più volte Heidi gli ha chiesto di allontanarsi. Inoltre, nonostante la gieffina avesse inizialmente chiarito che non voleva che nascesse alcuna storia con l'inquilino, sembrava quasi che gli autori spingessero per creare una ship tra loro.

Purtroppo, la situazione è rapidamente degenerata quando Genti Baci, padre di Heidi, è entrato nella Casa per fare una sorpresa alla figlia, ma invece di rivolgerle parole affettuose e di incoraggiamento, l'ha duramente criticata per la sua relazione con Varrese, affermando anche che vederla così poco sé stessa aveva preoccupato molto sua madre.

Le sue parole aveva spezzato il cuore di Heidi e la ragazza, dopo aver chiuso del tutto la sua frequentazione con Varrese, aveva deciso di abbandonare la Casa del GF. L'ex gieffina è poi ritornata per supportare la sua cara amica Beatrice Luzzi, in un momento di grande sconforto, e l'attrice ha ricambiato il gesto volando a Tirana in occasione delle ultime puntate del programma, per sostenerla e chiedere ai fan di votare per lei.

