Grande Fratello, Greta Rossetti interviene dopo la rottura con Sergio D’Ottavi: "Non ho tradito nessuno"

La storia tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi nata nella Casa del Grande Fratello, è giunta al capolinea. Dopo le accuse di Sergio, l'ex tentatrice ha replicato sui social e specificato che non c'è stato alcun tradimento.

Grande Fratello, parla Greta: "Non ho tradito nessuno e mai lo farei". Passo indietro di Sergio

Tra Greta e Sergio è nata una storia d'amore durante la partecipazione al reality show, durata circa tre mesi. Ieri pomeriggio, tuttavia, Sergio ha annunciato la fine della loro relazione, accusando Greta di un presunto tradimento. A seguito delle numerose critiche ricevute, l'ex tentatrice si è sfogata sui social, affermando che non c'è stato alcun tradimento.

"Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle...resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia."

E ancora:

"Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito... Troppo facile puntare il dito e massacrare però pensate anche che di fronte quei commenti c'è una persona che li legge, a me ormai non mi tocca più ci sono abituata ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso. Buonanotte"

Stando dunque alle parole dell'ex gieffina, Sergio avrebbe parlato dettato dalla rabbia, forse in seguito ad un litigio o per gelosia. In serata, il 32enne originario di Latina, ha fatto un passo indietro e ha ritrattato parte delle sue dichiarazioni:

"Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico."

L'ex gieffino ha confuso un po' tutto il popolo internauta, affermando prima di voler mettere un punto alla relazione con Greta per "menzogne e scappatelle" per poi dichiarare che il tradimento non è stato fisico.

