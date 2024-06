Grande Fratello, è finita tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. Lui svela: "Mi ha tradito, non posso continuare..."

Gossip TV

A sorpresa Sergio D'Ottavi ha rivelato di aver chiuso la sua storia d'amore con Greta Rossetti, a causa del tradimento di lei! Ecco il messaggio che l'ex concorrente del GF ha scritto sui social!

Arriva improvviso, come un temporale estivo, l'annuncio che tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti è tutto finito: l'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha deciso di pubblicare un lungo messaggio sui social per annunciare la fine della relazione con l'ex tentatrice e gieffina, conosciuta nella Casa di Cinecittà. Ma, non solo: dalle parole di D'Ottavi emerge anche un'altra verità. Dietro la decisione di chiudere questo rapporto ci sarebbe un tradimento da parte dell'ex concorrente del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, è finita tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi! Lui sbotta sui social: "C'è stato un tradimento, non posso più continuare così!"

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono stati tra i concorrenti più apprezzati del reality di Canale5: lei è l'ex tentatrice di Mirko Brunetti, con cui l'imprenditore aveva lasciato Temptation Island la scorsa estate. Quando Greta ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF, tutti si aspettavano che entrasse per riconquistare Mirko, con cui la relazione si era interrotta. Ma il triangolo Greta-Mirko-Perla era durato poco tempo e in breve l'ex tentatrice si è avvicinata a Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi.

Con quest'ultimo ha poi intrapreso una relazione che ha fatto emozionare molto i fan: Greta ha cercato di crearsi nel programma una propria identità, che non fosse del tutto legata al triangolo con Mirko e Perla. Ma al contempo non ha potutto non invaghirsi di D'Ottavi, tanto da andare contro il volere della madre Marcella pur di frequentarlo. Inizialmente infatti la madre di Greta non sembrava vedere di buon occhi la relazione tra la figlia e Sergio e non ha mancato di sottolinearlo.

Tuttavia, terminato il programma, i rapporti con la famiglia Rossetti si sono distesi e la coppia sembrava più unita e felice che mai. Ma, in maniera inaspettata, pochi minuti fa, Sergio D'Ottavi ha pubblicato un lungo messaggio sui social, svelando non solo che tra lui e Greta era tutto finito, ma che l'ex tentatrice si era resa colpevole di un tradimento.

GF, Sergio D'Ottavi annuncia la fine della sua storia con Greta Rossetti: la causa è il tradimento dell'ex tentatrice!

Sorprendendo i fan, Sergio D'Ottavi ha annunciato con una lunga storia su Instagram la fine della sua storia con Greta Rossetti: dalle parole dell'ex gieffino è emerso che Greta l'avrebbe tradito e che aveva intrapreso una relazione con lui solo per "ripulire" la sua immagine dopo tutto ciò che era successo con Mirko e Perla.

D'Ottavi ha poi aggiunto che per diverso tempo aveva pensato di difendere e proteggere ancora l'ex fidanzata, ma che era arrivato al punto di non tollerare più le bugie. Inoltre, dalle sue parole, sembra che l'ex gieffina abbia tentato di negare il tradimento, anche di fronte alle prove e che questo atteggiamento abbia distrutto ancor di più Sergio e l'abbia portato a prendere questa decisione di condividere sui social ciò che stava succedendo.

"Mi trovo, mio malgrado, a dover scrivere della fine di una storia nella quale ho creduto fortemente, nonostante i molteplici ammonimenti e pregiudizi circa la difficoltà di Greta di approcciare ad una relazione in modo serio e sincero. Non mi posso rimproverare nulla, in termini di rispetto, protezione, fiducia, serenità, comprensione, onestà, libertà e fedeltà, cosa che ho scoperto con certezza non essere stata ricambiata da lei. Credo che la mia immagine di Gentleman e non mi vergogno a sottolinearlo, sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione) messa in discussioned da un pubblico sicuramente più attento di me, dal quale non posso oggi ahimè più proteggere. Forse si può anche perdonare un tradimento, ma bisogna avere la leltà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene scoperti inequivocabilmente. Non si possono costruire le fondamente di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto"

Sergio D'Ottavi ha poi concluso dicendo che non era solito divulgare dettagli così privati, ma che essendo che lui e Greta erano stati sempre sotto i riflettori e la loro coppia era nata in un contesto pubblico, allora, gli era sembrato giusto condividere anche questa spiacevole notizia con i fan:

"Non sono solito divulgare questo tipo di notizie riguardanti la mia sfera priva e sentimentale, ma essendo noi una coppia nata sotto i riflettori e gli occhi di tutti, avendo un seguito di persone che quotidianamente investe il proprio tempo, energie e soldi per sostenerci [...] ci tenevo immensamente a informarvi di quanto accaduto"

