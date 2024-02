Grande Fratello, Greta Rossetti in lacrime dopo l'eliminazione di Vittorio Menozzi, la reazione di Perla Vatiero (VIDEO)

Gossip TV

Greta Rossetti disperata per l'uscita di Vittorio Menozzi al Gf: "Mi dispiace non averlo difeso".

L'eliminazione di Vittorio Menozzi sembra aver sconvolto tutta la Casa e, in molti, si sentono in colpa per non essere stati in grado di supportarlo. Tra questi anche Greta Rossetti che, subito dopo la diretta del Grande Fratello, si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

Le lacrime di Greta Rossetti

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 12 febbraio 2024 su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal gioco di Vittorio Menozzi. Un'uscita di scena che ha letteralmente destabilizzato Greta Rossetti. Secondo l'ex tentatrice di Temptation Island, il modello non sarebbe stato penalizzato dalla sua mancata difesa, ma dalla presa di posizione contro Beatrice Luzzi:

Io credo che lui è stato penalizzato perché ormai aveva costruito quel rapporto lì e come ha affrontato questa settimana. Non ho avuto la forza di difenderlo in puntata, me ne sono pentita subito dopo [...] A me le discussioni e i confronti fanno tanta paura. Queste discussioni mi fanno paura e me ne sono pentita subito e l'ho detto in confessionale. Il confronto mi fa ancora paura, mi riporta a cose del passato...

Dopo essersi sfogata con Maddaloni e Rosy Chin, Greta si è confrontata con Perla Vatiero, che le ha consigliato di imparare a difendersi da sola:

Come fai a difendere lui che non riesci a difendere te stessa. Non ti devi sentire in colpa, non pensare ormai è andata così. Fuori lo ritrovi. Anche stasera che tu hai nominato Beatrice con paura, avevi tante motivazioni anche una piccola la potevi dire. Sono contenta per Greta e non devi ringraziarmi quando vedo che sei sincera e decisa in quello che dici. Prova a farlo, a dire quello che pensi veramente, tanto poi c'è qualcuno che interviene...

Immediata la risposta di Greta:

Mi dispiace troppo non averlo difeso (riferendosi a Vittorio ndr). Ho preso il coraggio di nominare Beatrice, ma a occhi bassi, mi vergognavo. Non ho avuto il coraggio di dare la vera motivazione. Mi sembrava già un passo avanti. Avevo paura. Pensavo che non fossi stata all'altezza della sua risposta. Devo smettere di avere paura io da oggi cambio, giuro.

