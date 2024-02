Grande Fratello, Marco Maddaloni sbotta: "Non sono qui per vincere o fare strategie, non ce la faccio più"

Gossip TV

Il duro sfogo di Marco Maddaloni dopo la nomination di Sergio D'Ottavi al Grande Fratello.

Marco Maddaloni ha sbottato al Grande Fratello. Il motivo? La nomination ricevuta da Sergio D’Ottavi, che ha accusato il judoka di aver avuto un atteggiamento troppo pesante nei confronti di Beatrice Luzzi durante la gita fuori dalla Casa di Cinecittà.

Lo sfogo di Marco Maddaloni

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 12 febbraio 2024 su Canale 5, Sergio D’Ottavi ha deciso di nominare Marco Maddaloni per via del comportamento assunto nei confronti di Beatrice Luzzi. Una nomination che ha fatto storcere il naso allo sportivo che, dopo la diretta, si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha rivelato:

Tu dicendo che io ho usato toni forti con Beatrice durante l’uscita mi hai fatto passare male. Hai fatto pensare chissà cosa al pubblico. Io non sono qui per vincere o fare strategie, anzi. Io non è che posso andare, io devo andarmene a casa. Sto qui da tre mesi e non ce la faccio più, questa è la verità. Se ci resto male per la tua nomination devo dirtelo. Se tu mi avessi nominato perché ho le orecchie brutte mi sarei messo a ridere. Quindi ti ripeto che è stata la motivazione...

Come riporta Biccy, Maddaloni ha continuato confessando di voler lasciare il Gf, ma di essere vincolato dal contratto:

Io non posso uscire oggi perché mi decurtano il contratto. Se voi mi cacciate via io sono contento. Voglio andarmene subito. Questo lo dico per ribadire che tanto io voglio uscire e che non mi importa di stare qui. Se dico che certe cose non mi stanno bene è perché non passa un bel messaggio. Io non sono stato duro e nemmeno ho avuto atteggiamenti feroci. Non posso permettere che passi questo adesso.

