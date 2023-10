Grande Fratello, Greta Rossetti furia sui social: "Sono schifata da quello che sto vedendo!"

Gossip TV

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello, Mirko ha letto un commento di Greta che ha affermato di essere sicura che lui ami ancora Perla. Sui social la Rossetti si è sfogata e ha deciso di mettere un punto.

Nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 30 ottobre 2023, Mirko ha avuto modo di leggere un commento di Greta Rossetti sui social in cui l'ex tentatrice ha scritto di essere convinta che lui sia ancora innamorato di Perla.

Parole che Mirko ha respinto al mittente facendo presente che non ha più un sentimento per lei. In confessionale, Signorini ha domandato al 26enne originario di Rieti chi volesse nella Casa tra Greta e Perla e lui ha risposto "nessuna delle due"

Grande Fratello, Greta Rossetti: "Mirko professava amore fino ad una settimana fa e ora è confuso, fa male"

Le parole di Brunetti e il commento che è stato letto in puntata hanno fatto infuriare la Rossetti che sui social è sbottata:

"Ho cancellato tutte le storie e non parlerò più della questione perché mi fa letteralmente innervosire che vengano usati sfoghi miei che faccio sul mio cavolo di profilo per strumentalizzare cose che non ho mai detto. Forse non siete mai stati in crisi con la vostra persona quindi non sapete cosa si prova. Io sto vivendo periodi di alti e bassi in base alle immagini che vedo, quello che sento e soprattutto gli sguardi e le attenzioni in più che crescono.. voi certe cose non le vedete io che conosco la mia persona, sì e arrivare alla consapevolezza che la persona che fino a una settimana fa ti professava amore è così confuso credetemi ragazzi fa male...avevo bisogno solo di dimostrazioni ma qui mi sembra che si sia girato il problema ed e lui che chiede risposte...""Nessuno gli ha detto di entrare lì dentro se avesse voluto risposte e voleva vivermi lo faceva qui fuori quindi l'unico ad oggi a dovermi dimostrare e lui. mi dispiace ma sta facendo l'opposto quindi non ditemi più Greta vai a riprendertelo perché Greta è schifata da quello che sta vedendo ( e guardatevi i fuori onda per capire di cosa parlo). Con questo ho smesso di parlare di Mirko e di quello che succederà nel prossimi giorni.. ricordatevi solo una cosa la finta innamorata non sono stata io che nonostante tutto ero qui. Vedrete e mi darete ragione."

