Grande Fratello, Mirko Brunetti ha fatto la sua scelta: la confessione su Perla Vatiero e Greta Rossetti dopo la diretta

Gossip TV

Mirko Brunetti dopo la puntata del Gf: "A questo punto traggo le mie conclusioni".

Mirko Brunetti continua a stare al centro del gossip per la sua situazione sentimentale. Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello, infatti, l'ex protagonista di Temptation Island si è reso prima protagonista di un duro confronto con Greta Rossetti e poi ha ricevuto una lettera d'amore da parte di Perla Vatiero.

La scelta di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha preso la sua decisione su Perla Vatiero e Greta Rossetti. Come riportato da Biccy, nella notte, il giovane concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare a uno sfogo con Angelica Baraldi e Alex Schwazer in cui ha rivelato di voler fare dei passi indietro con l'ex tentatrice di Temptation Island:

Onestamente a questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla.

Un pensiero che è stato condiviso da Angelica:

Ha ragione, lui ha fatto tanto per lei. Poi lui riceve una lettera da Perla e dice che giustamente è stata una persona importante nella sua vita… Lui non ha detto niente di che e questo mi da fastidio che Greta invece lo attacchi. Adesso pure il post dove dice che lui ama ancora Perla. Non ha detto nulla lui su Perla. Non è un errore parlare degli ex. Anzi sono persone importanti ed è giusto parlarne se vogliamo. Anche quando è venuta qui Greta diceva che eri confuso e forse rivolevi Perla. Guarda, non va bene, no comment per me ragazzi.

Leggi anche Giampiero Mughini dalla parte di Giuseppe Garibaldi

Il comportamento assunto da Mirko al Gf, però, non è per niente piaciuto a Greta, che è intervenuta sui social per fare i complimenti a Vittorio Menozzi e rivelare di essere rimasta delusa dal suo ex: "Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore". Dopo l'ex tentatrice di Temptation Island, arriverà anche la replica di Perla?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.