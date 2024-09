Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi svela perché non è più in contatto con gli altri concorrenti

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi è stato uno dei concorrenti dell'edizione del 2023 del Grande Fratello e ha rivelato che non è più in contatto con gli altri gieffini. Ecco perché!

Giuseppe Garibaldi è stato tra i concorrenti più amati dell'edizione del Grande Fratello 2023: il bidello calabrese ha conquistato il cuore dei fan del reality di Canale5 con la sua spontaneità e simpatia e ha intrecciato una storia d'amore molto travagliata con Beatrice Luzzi. Al termine dell'esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini, Giuseppe Garibaldi e Beatrice si sono ritrovati e sembrava che tra loro fosse rinato l'amore. Tuttavia, per ammissione di entrambi, la loro storia ha assunto poi i contorni di una profonda amicizia e così la loro relazione è terminata. Nonostante i due si sentano, sembra che Giuseppe non abbia più contatti con gli altri inquilini della Casa. Per quale movito? Ecco cosa ha rivelato!

GF, Giuseppe Garibaldi svela perché non ha più contatti con gli altri gieffini

Rispondendo alle domande dei fan sui social, Giuseppe Garibaldi ha svelato perché ha deciso di non avere più contatti con gli altri inquilini del GF: nella Casa aveva stretto un ottimo rapporto con Anita Olivieri, ma la loro amicizia si è sgretolata quando Garibaldi si è riavvicinato a Beatrice Luzzi, con cui Anita non aveva alcuna simpatia.

Su Instagram, Garibaldi ha rivelato che, appena uscito dalla Casa ha cercato di prendersi del tempo per sé stesso, allontanando un po' tutti e riprendendo in mano la sua vita. Dato che non aveva un'agenzia a cui appoggiarsi, ha gestito tutti gli impegni mondani che sono arrivati del tutto da solo, stancandosi enormemente. Infine, ha lanciato una frecciatina ai suoi ex inquilini, svelando che nella Casa si era dedicato solo a loro e ora doveva pensare a sé stesso:

"Per riprendere la mia vita in mano ci ho impiegato tre o quattro mesi ed ancora non ero lucido. Mentre gli altri avevano un’agenzia, una base già formata, io non avevo nulla. E si sono aperte serate, seratine, premi…Io ho dovuto gestire la mia vita da solo, senza nessuno. Gli altri non so cosa hanno fatto. Poi, visto che nella Casa del Grande Fratello mi sono dedicato a loro 24 ore su 24, fuori voglio dedicare del tempo a me stesso. Se ho tagliato dei rapporti ho visto semplicemente che mi hanno fatto la faccia lavata anche con le telecamere…figuratevi cosa hanno fatto dietro. Tutto qua, io non ho sbagliato"

L'ex concorrente ha ammesso che molte volte ha preferito non esprimersi sui social per quieto vivere e che i rapporti con gli altri inquilini, a eccezione di Beatrice Luzzi con cui ha un legame di affetto e stima, si sono sgretolati col tempo e che la sua assenza alle varie reunion di ex gieffini è dovuta semplicemente al fatto che non viene mai invitato. Tra i suoi progetti futuri c'è anche il desiderio di riprendere gli studi e, dato che il suo lavoro come bidello è momentaneamente in stand by, ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti.

GF, è finita tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

La relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è stata tra le più seguite dai fan della coppia, i Beabaldi, anche per via della segretezza che li ammantava.

Nessuno dei due, infatti, è particolarmente attivo sui social e hanno sempre preferito mantenere privati i loro rapporti. Dopo diversi avvistamenti, una volta terminata l'esperienza nel GF, sembrava che i due avessero trovato un loro equilibrio e stessero vivendo il loro amore alla luce del sole.

Tuttavia, stando ad alcune dichiarazioni da parte di Beatrice Luzzi a Verissimo, prima dell'inizio della nuova avventura al GF come opinionista, sembra che il loro amore sia diventato un rapporto più di stima e affetto reciproco.

