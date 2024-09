Beatrice Luzzi ospite a Verissimo: "Sarò un'opinionista ironica. Il post-GF? Quasi un percorso di riabilitazione" [VIDEO]

Gossip TV

Beatrice Luzzi è ospite a Verissimo e si racconta in vista del suo nuovo ruolo di opionista del GF. Ecco cosa ha raccontato!

La nuova puntata di Verissimo di oggi, sabato 14 settembre, si apre con Beatrice Luzzi: l'ex gieffina dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, da lunedì 16 settembre, sarà una delle opinioniste della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. E a Silvia Toffanin ha raccontato delle sue emozioni in vista di questa nuova avventura.

Beatrice Luzzi a Verissimo: "Sarò un'opinionista all'insegna dell'ironia"

Considerata da molti la vera vincitrice del GF, per Beatrice Luzzi l'avventura nella Casa di Cinecittà si è rivelata fonte di crescita e sorprese. Dopo una carriera nel mondo dello spettacolo, in qualità di attrice, Beatrice si è messa in gioco come concorrente al GF, facendosi conoscere come una donna forte, libera e senza peli sulla lingua. Proprio per queste sue caratteristiche è stata scelta come opinionista, insieme a Cesara Buonamici, per la nuova edizione del GF:

"Non me l'aspettavo, sono molto riconoscente alla rete per questa opportunità. So che come opinionista cercherò di essere più ironica e meno coinvolta sicuramente. Con Cesara non vedo l'ora, ci sarà tanta ironia"

Beatrice ha anche ricordato con affetto il padre Paolo Luzzi, scomparso durante la sua avventura nella casa, e ha svelato come stanno vivendo oggi lei e la sua famiglia l'assenza lasciata dal genitore: "Non ti ci abitui mai davvero all'assenza di chi ami, anche mia madre fa fatica, vuoi anche per i problemi di salute che ha. Però mio padre lo sento vicino e so che è felice per me". Nel reality, Beatrice non ha mai nascosto di avere un forte attaccamento ai figli Elia e Alessandro e si è spesso rimproverata di averli lasciati senza di lei, per vivere l'esperienza del GF. L'ex gieffina ha rivelato che i primi mesi post-reality sono stati per lei una vera e propria riabilitazione, perché si è dovuta confrontare per la prima volta con l'impatto che ha avuto con il pubblico e con il recuperare il legame con i figli:

"Ci ho messo due mesi solo per capire dove e chi ero stata. Non ero esperta del GF, perché non l'avevo mai visto e quindi ho dovuto un attimo capire cosa avevo vissuto e chi erano i miei conquilini, perché di loro non sapevo che un decimo. E, devo dire, i miei figli sono stati molto pazienti, anche se Alessandro si è lamentato del tempo che ho passato lontano da loro. Poi ad agosto mi sono finalmente ripresa..."

Beatrice Luzzi svela: "Non ho molto tempo per l'amore" e sulla vicenda di Lino Giuliano spiega: "Commento inaccettabile, ma forse il GF serve anche a discutere di tematiche importanti"

Stuzzicata dalla conduttrice, Beatrice Luzzi ha rivelato di essere rimasta in contatto solo con tre concorrenti conosciuti nella Casa: Fiordaliso, Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi. Con quest'ultimo, in particolare, l'ex gieffina ha rivelato che - complice la doppia intervista che rilasciarono a Verissimo poco dopo l'uscita dal reality - hanno iniziato a confrontarsi e a sentirsi quotidianamente. Nessun accenno alla loro relazione in termini se non di amicizia e, infatti, sull'amore Beatrice svela:

"Non credo di avere tempo per l'amore e non sono mai stata una da coppia. Anche con Alessandro [padre dei figli Elia e Alessandro ndr] siamo diventati subito genitori ed è per questo che siamo durati tanto. Forse mi sono abituata a stare tanto da sola. E più che corteggiatori...ho tante corteggiatrici"

Silvia Toffanin le ha poi chiesto una delucidazione in merito alla situazione di Lino Giuliano, che a causa di un commento omofobo pubblicato sui social rischierebbe di non poter entrare nella Casa di Canale5. Beatrice ha ammesso di non sapere molto e che anche lei attenderà l'esito degli autori lunedì 16 settembre, ma in merito alla faccenda ha dichiarato:

"La sua risposta è stata molto forte, anche se si è adattato bene al commento che l'ha provocata. Sicuramente è una frase inaccettabile, ma forse il GF serve anche a questo, a discutere di temi sociali così importanti"

