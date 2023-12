Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Monia La Ferrera vicinissimi: cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi e Monia La Ferrera sono più vicini che mai nella casa del Grande Fratello, ecco cosa è successo tra i due concorrenti.

Cosa succede tra Giuseppe Garibaldi e Monia La Ferrera? L’ex di Massimiliano Varrese e il concorrente più discusso di questa edizione del Grande Fratello, si sono immediatamente trovati in sintonia e ora, grazie ad un gioco in casa, sembrano avere ancora più feeling.

Grande Fratello, Giuseppe e Monia: che feeling!

Nella casa del Grande Fratello ogni nuovo ingresso può rivelarsi fatale. Se da una parte, infatti, i nuovi concorrenti portano freschezza tra i gieffini che sono reclusi ormai da tanto tempo nella casa di Cinecittà, dall’altra possono anche cambiare totalmente le dinamiche che, molto faticosamente, si sono instaurate tra loro. L’ingresso di Monia La Ferrera ha portato Massimiliano Varrese a ripensare al passato e l’attore si è mostrato decisamente geloso della sua ex fidanzata. Mentre Varrese, criticato amaramente da Alex Belli, scende a patti con il fatto che Monia non abbia interesse per lui, la modella si è avvicinata particolarmente a Giuseppe Garibaldi.

Lui è uno dei grandi protagonisti di questa stagione del GF, grazie al flirt con Beatrice Luzzi che ha fatto molto discutere, e agli scontri in casa che lo hanno visto protagonista. Giuseppe e Monia sono sempre più vicini e complici, anche se continuano a parlare di una semplice amicizia, un gioco organizzato tra gli inquilini ha portato i due ad essere molto vicini in una situazione a dir poco romantica.

Garibaldi, infatti, doveva sospirare frasi d'amore all'orecchio alla bella modella. La complicità tra Monia e Garibaldi è evidente a tutti e il pubblico pensa che tra loro potrebbe nascere qualcosa, ma sarà davvero così? Mentre il gossip impazza, i fan del GF dovranno attendere ancora qualche giorno per la puntata in prima serata su Canale 5. Mediaset, infatti, ha fatto importanti variazioni di palinsesto anche in vista delle festività natalizie alle porte, e fino alla fine del 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda esclusivamente il sabato sera.

