Grande Fratello, Alex Belli contro Massimiliano Varrese: "Le sue scuse non reggono"

Alex Belli su Twitter si è espresso nuovamente contro a Varrese dopo che l'attore romano si è scusato dei suoi comportamenti nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello.

Durante l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello, Alfonso Signorini ha (finalmente) reguardito Massimiliano Varrese le cui offese e gesti nei confronti di Beatrice Luzzi, hanno spesso indispettito il pubblico e anche ex protagonisti del reality. T

Grande Fratello, Alex Belli su Massimiliano Varrese: "Scusa dell’essere su un “set” su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!"

Tra questi, oltre Marco Bellavia, c'era stato anche Alex Belli oltre a Gessica Notaro e un articolo che ha avuto molta risonanza mediatica pubblicato su Vanity Fair.

Varrese davanti al rimprovero di Signorini ha chiesto scusa, affermando che probabilmente, a volte, ha confuso la recitazione con la realità. Un paragone che è sembrato un po' strano a tutti, compreso Belli che su Twitter è tornato a tuonare contro Varrese durante la diretta del Grande Fratello.

"Dite che forse siamo arrivati al momento della verità?? Però la scusa dell’essere su un “set” su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!! L’attore che partecipa ad un reality, porta intrattenimento ma non mette in scena la cattiveria.

In molti si aspettavano un provvedimento più severo nei confronti dell'attore romano che non ha avuto nemmeno una nomination d'ufficio come a volte accade nel reality show per punire alcuni comportamenti (come nel caso di Anita Oliveri, ad esempio). Al termine della puntata, invece, Varrese è stato tra nominato tra i preferiti e quindi ancora una volta immune.

