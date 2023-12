Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Fiordaliso a confronto su Beatrice Luzzi: "Allontanati"

Gossip TV

La delusione di Giuseppe Garibaldi e i consigli di Fiordaliso al Gf.

Stasera, sabato 30 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Giuseppe Garibaldi si è confidato con la cantante Fiordaliso ed espresso tutto il suo dispiacere per come siano evolute le cose tra lui e Beatrice Luzzi.

Giuseppe Garibaldi deluso

Giuseppe Garibaldi, al centro di un polverone mediatico per alcune sue affermazioni sui gay, è tornato a parlare del suo travagliato rapporto con Beatrice Luzzi. Il concorrente, nonostante senta un forte sentimento di rancore nei confronti dell'attrice, non ha nascosto il suo dispiacere per come siano evolute le cose tra loro nella Casa del Grande Fratello.

"Io ci rimango male, io vedo che da parte sua non c'è neanche la volontà di avere un rapporto d'amicizia" ha dichiarato Garibaldi provocando la reazione di Fiordaliso. La cantante ha infatti invitato il giovane concorrente del Gf a mettere da parte la rabbia e ad approcciarsi pacificamente alla Luzzi: "Se lei ti punzecchia allontanati. Tu non devi rovinarti il percorso".

Ricordiamo che l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera, sabato 30 dicembre, su Canale 5. I concorrenti al televoto sono: Grecia Colmenares, Perla Vatiero e Monia La Ferrera. Chi, tra le tre, sarà costretta a lasciare la famosa Casa di Cinecittà? Staremo a vedere.

