Grande Fratello, Beatrice Luzzi sbotta: "È un'egocentrica, prepotente" (VIDEO)

Beatrice Luzzi stanca del comportamento di due concorrenti del Gf.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani sabato 30 dicembre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Beatrice Luzzi si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha duramente criticato il comportamento assunto da Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi.

L'ira di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è tornata all'attacco contro Letizia Petris. Il motivo? La discussa concorrente del Grande Fratello non ha per niente gradito il comportamento assunto dalla giovane fotografa nei suoi confronti durante le prove delle coreografie di Mary Poppins. Parlando con la sua amica Fiordaliso, l'attrice ha dichiarato:

Non sono mai stata trattata così: umiliata, comandata, gestita. In quel modo così sgarbato e autoritario. Non gliela possiamo far passare, è una ragazzina e deve crescere. Deve capire che ci sono dei limiti che non deve oltrepassare. Come si può permettere di comportarsi così con quattro donne adulte, con quattro professioniste? Le voglio bene, ma deve darsi una regolata. È un'egocentrica, prepotente. Non si è regolata. Non è la prima volta che esagera.

Dopo aver criticato Letizia, Beatrice ha puntato il dito contro Giuseppe Garibaldi. Se Fiordaliso l'ha invitata a lasciare spazio al concorrente, ormai stremato dalle continue discussioni nella Casa del Gf, l'attrice ha rivelato di non avere voglia, almeno per il momento, di riconquistare i rapporti persi: "Non capisce che ci perde lui, non sta meglio se non mi parla".

