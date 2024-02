Grande Fratello, Giuseppe fa chiarezza su Anita: "Solo amicizia!". E su Beatrice aggiunge: "Rapporto civile, ma..." [VIDEO]

Gossip TV

In questa puntata del Grande Fratello, tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi c'è stato un confronto per chiarire che tipo di rapporto c'è tra loro.

Questa sera al Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri un confronto sul loro rapporto: i due concorrenti del reality di Canale5, infatti, dopo mesi in cui hanno sempre affermato di essere solo amici, sono entrati in crisi e Giuseppe ha avuto verso la plurilaureata un comportamento che ha fatto dubitare persino Anita.

GF, Giuseppe e Anita fanno chiarezza su di loro e su Beatrice e Alessio! [VIDEO]

A scatenare il fastidio di Garibaldi è stata la vicinanza tra Anita e Alessio Falsone: i due gieffini, infatti, si sono avvicinati molto durante la lontananza di Garibaldi dalla Casa di Cinecittà e il bidello non ha apprezzato questo nuovo legame. Del suo fastidio se ne sono resi conto anche gli altri inquilini e più volte anche Anita ha cercato di persuadere Giuseppe ad avere un comportamento meno aggressivo. Che questa gelosia fosse un sintomo di un amore tenuto a lungo nascosto?

In puntata, Garibaldi ha chiarito completamente come stanno le cose tra lui e Anita, dopo che anche lei ha ribadito che, al di là della gelosia di Giuseppe, tra loro non c'era che amicizia. Interpellato dal conduttore, Garibaldi ha confermato:

"Tra noi c'è solo amicizia. C'è un detto, dai tutto l'amore possibile ai tuoi amici e io a lei ho dato tutto, ma oltre all'amore c'è anche una certa possessività. Quando saremo fuori dalla Casa, sarà dura, perciò già ora sto cercando di non attaccarmi troppo e ognuno per la sua strada"

Su Beatrice Luzzi, il bidello ha poi dichiarato: "Con Bea abbiamo deciso di creare un rapporto civile, abbiamo lasciato tante cose in sospeso, ma il nostro è un rapporto civile". E, infine, Falsone, secondo Garibaldi, ha un interesse per Anita e anche lei potrebbe provare una certa simpatia!

