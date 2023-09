Grande Fratello, Giulia Salemi debutta a La Vita in Diretta: ecco il dolce messaggio di supporto di Pierpaolo Pretelli

Gossip TV

Dopo l'addio al GF, Giulia Salemi ha debuttato a La Vita in Diretta e per la sua prima puntata anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli ha voluto mostrarle il suo sostegno. Ecco i dettagli della notizia!

Giulia Salemi ha debuttato, ufficialmente, ieri, sabato 16 settembre, su Rai1 a La Vita in Diretta, il talk show pomeridiano condotto da Alberto Matano che ha prolungato al sabato il suo appuntamento pomeridiano, per le prossime quattro settimane. A supportare la nuova avventura dell'ex gieffina, anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

GF, Pierpaolo Pretelli supporta Giulia Salemi al suo debutto a La Vita in Diretta

La coppia si è conosciuta e innamorata nella casa del Grande Fratello e dopo l'esperienza come vip nella Casa, i due hanno iniziato a collaborare con il team di Alfonso Signorini, occupandosi del settore social: Giulia Salemi è stata il volto social - oggi ricoperto da Rebecca Staffelli - mentre Pretelli conduceva GF Party, alla cui conduzione ci sono invece oggi Andrea Dianetti e Annie Mazzola.

Dopo l'annuncio, questa estate, che Giulia Salemi avrebbe detto addio al GF, l'influencer italo iraniana ha rivelato che i suoi progetti futuri avrebbero riguardato il suo personal brand e altre iniziative insieme al compagno, tra cui un format su Youtube intitolato Casa Prelemi.

Qualche giorno fa, inoltre, l'ex gieffina è stata confermata come ospite fissa per l'appuntamento del sabato de La Vita in Diretta e nel corso della puntata di ieri, sabato 16 settembre, Giulia ha debuttato ufficialmente e per l'occasione Pretelli ha dimostrato il suo supporto alla fidanzata, pubblicando un tweet dal suo profilo ufficiale in cui si vede la tv sintonizzata su Rai1 per La Vita in Diretta:

"Sintonizzato su Rai1 #lavitaindiretta"

Ha scritto l'ex gieffino, con tanto di emoji di un quadrifoglio a simboleggiare il suo augurio per la dolce metà. Dal web, inoltre, sembra che la presenza della Salemi nel format di Matano sia stata molto apprezzata. I fan si erano detti amareggiati quando aveva annunciato l'addio al GF e sembra che il nuovo volto social, Rebecca Staffelli, al momento non abbia ancora fatto breccia nel cuore del pubblico di Canale5.

