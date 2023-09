Grande Fratello, "Rebecca Staffelli non è piaciuta" l'indiscrezione dopo la prima puntata

Rebecca Staffelli, giovane speaker di Radio 105 e figlia del noto inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, ha debuttato sul piccolo schermo con la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello come commentatrice social al posto di Giulia Salemi.

Quello che è sembrato per molti un buon esordio è giunto in netto contrasto con ciò che ha rivelato l'account Twitter di Agent Beast, profilo incognito che diffonde spesso indiscrezioni e anticipazioni sul reality show.

Arriva la conferma su Rebecca Staffelli , non è piaciuta🤔. Dovranno rivedere la situazione dato che Alfonso è molto amico del padre. Per quanto riguarda i nuovi abbinamenti, stanno procedendo a comprendere le preferenze del pubblico anche per eventuali ship #grandefratello