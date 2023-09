Grande Fratello, Giselda Torresan senza filtri: "Ho avuto una storia di 6 anni, mi ha fatta soffrire tantissimo"

Gossip TV

La concorrente Giselda Torresan si racconta a cuore aperto nella Casa del Grande Fratello.

Tempo di confessioni per Giselda Torresan al Grande Fratello. A poche ore dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la giovane e amata concorrente della nuova edizione si è raccontata senza filtri parlando per la prima volta della sua vita sentimentale.

Il racconto di Giselda al Gf

Giselda Torresan è tra le concorrenti più amate di questa nuova edizione del Grande Fratello. Parlando con i suoi compagni di viaggio, la giovane si è lasciata andare a delle confessioni inedite circa la sua ultima storia d'amore. Una lunga relazione con un uomo che l'ha fatta davvero soffrire , tanto che adesso ha paura di innamorarsi:

Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma [...] Ho paura ora, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero.

"Devi pensare che non sono tutti come lui, devi avere la forza e la speranza di trovare una persona migliore" ha dichiarato Angelica seguita da Paolo, che ha colto l'occasione per dire la sua sulle relazioni - "La cosa più bella è trovare l'amore. Pure la montagna mette paura, ma cosa fai, non la scali? Non ti arrendere mai, se campi di paura non vivi". Giselda seguirà i consigli degli altri concorrenti del Gf?

