Grande Fratello, Giselda Torresan crolla dopo la puntata: la reazione di Rosy Chin e Anita Olivieri

Le lacrime di Giselda Torresan al Grande Fratello: "Perché il pubblico ha votato Beatrice e non me?".

Giselda Torresan è crollata dopo la diretta del Grande Fratello. Il motivo? Il risultato del televoto, che ha eletto Beatrice Luzzi come la preferita del pubblico, ha destabilizzato la giovane concorrente, che si è lasciata andare a uno sfogo con Rosy Chin in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

Giselda Torresan in lacrime al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 28 settembre su Canale 5, Beatrice Luzzi è stata la preferita dal pubblico. Un risultato che è stato commentato in diretta proprio dall’attrice, che ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e mandare al televoto Giselda Torresan:

Il pubblico da casa vede tutto e sa quello che succede. Forse allora non è come dite voi. Allora dovreste vergognarvi di avermi isolata, insultata e di dire continuamente che sono io la cattiva. Non sarà che avete voi una visione di me così deviata? Le persone da casa non sono folli, magari sono loro che interpretano le cose per come stanno.

La decisione di Beatrice ha letteralmente destabilizzato Giselda che, subito dopo la puntata del Gf, si è sfogata con Rosy Chin rivelandole la sua paura di dover lasciare il gioco. "Tu non esci" ha dichiarato la chef cinese certa che il pubblico la salverà. Le parole di Rosy, però, non hanno convinto la Torresan, che durante la notte è scoppiata in lacrime. Come riportato da Biccy, a cercare di calmarla e e rincuorarla è arrivata Anita Olivieri:

Te lo dico io perché hanno preferito lei. Perché c’è bisogno di lei perché altrimenti non c’è gioco. Non l’hanno votata per i comportamenti che ha e perché piace, ma per le dinamiche. La tengono perché anima. Non pensare a questo, non credere che preferiscano lei a te. Gise ci siamo alzati tutti per te ed eravamo compatti.

