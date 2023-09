Grande Fratello, ex gieffina rompe il silenzio sulla nuova edizione: "Non mi fa impazzire, è un cambiamento troppo netto"

Gossip TV

Federica Calemme rivela il suo pensiero sulla nuova edizione del Grande Fratello.

Il Grande Fratello è ormai entrato nel vivo del gioco. A commentare la nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato l'ex gieffina Federica Calemme che, ospite dell'ultima puntata di Casa Sdl, ha anche raccontato come procede la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi.

Federica Calemme e le parole sul Gf

Federica Calemme ha rilasciato una lunga intervista a Casa Sdl, il format web condotto da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate, in cui ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello e raccontato come vanno le cose con il fidanzato Gianmaria Antinolfi, che ha conosciuto proprio nella famosa Casa di Cinecittà:

Con Gianmaria va tutto bene, tutto benissimo, duriamo. A dicembre sono 2 anni che stiamo insieme, sembra una vita. I difetti di Gianmaria? Diciamo che non ha grandi difetti però forse è un po’ troppo organizzato, un po’ troppo perfettino. Per il resto è meraviglioso, non ha difetti. Il "nuovo" Gf? Ho visto le prime due puntate proprio per vedere il cambiamento del format, è come tornare alle origini e quindi ero curiosa e l’ho visto. Non mi fa impazzire però è giusto che ci siano delle persone normali e non Vip però non mi fa impazzire, è un cambiamento troppo netto. Mi piace Rebecca, è giovane e ci sta, non è male.

Chiuso il capitolo Gf, la Calemme ha parlato di Ciao Darwin. Per chi non lo sapesse, l'ex gieffina è stata anche uno dei volti noti in un’edizione passata del programma condotto da Paolo Bonolis:

Ho un bellissimo ricordo, è stata una delle mie prime apparizioni in televisione. Poi è un programma che mi piace tantissimo e stiamo chi ci lavora. Era belli contro brutti e io ero tra i belli. Mi sono divertita un sacco. Se mi dovessero proporre il ruolo di Madre Natura? Forse mi sono candidata qualche tempo fa, ho fatto i casting e forse sono stata respinta. Forse perché avevo già partecipato quindi già ero vista.

