Grande Fratello, Fiordaliso e Massimiliano Varrese su Grecia Colmenares: "L'ha fatta troppo grossa"

Fiordaliso prende le difese di Massimiliano Varrese al Grande Fratello.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 30 ottobre 2023 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche Grecia Colmenares, che nelle ultime ore è finita nel mirino di Fiordaliso e Massimiliano Varrese.

Grecia Colmenares al centro delle polemiche

Tempo di confessioni per Fiordaliso al Grande Fratello, che ha rivelato di essere seriamente preoccupata per l'eliminazione di stasera. Tra coloro che potrebbero abbandonare il gioco c'è anche Grecia Colmenares, che è stata duramente criticata dalla cantante. Il motivo? Fiordaliso non ha per niente apprezzato l'accusa mossa dall'attrice nei confronti di Massimiliano Varrese:

Ti ho detto basta, non la stuzzicare più...io non riesco a parlarle perché per me l'ha fatta troppo grossa. Ha pure continuato a dire dopo che non era vero. Ha fatto una cosa grave. Comunque qualcosa non capisce...ti voleva pure rinominare, è proprio incostante.

Il pensiero di Fiordaliso, che ha ribadito la sua posizione nei confronti di Grecia, è stato condiviso anche da Massimiliano, che ha confessato di aspettarsi delle scuse da parte dell'attrice:

Lei con me fa finta di nulla, mi parla come se niente fosse...io non rispondo. Non le viene da mettersi in dubbio e chiedere scusa. Finche non mi chiede scusa per me non esiste. Io secondo te dovrei parlare a una persona che ha fatto una roba del genere? Peggio per lei guarda...voleva nominarmi di nuovo...poi fa quella che viene a parlarmi continuamente.

