Grande Fratello, Fiordaliso affronta Vittorio Menozzi: "Non ti innamorare di lei" (VIDEO)

Fiordaliso indaga sull'interesse del giovane concorrente del Gf verso Beatrice Luzzi.

Nella Casa del Grande Fratello è nata un'amicizia speciale tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Il feeling tra i due non è passato inosservato a Fiordaliso che, a poche ore dalla nuova puntata, ha deciso di affrontare la questione direttamente con il giovane concorrente.

Vittorio Menozzi si è preso una cotta per Beatrice Luzzi, parla Fiordaliso

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, Fiordaliso ha deciso di confrontarsi con Vittorio Menozzi e provare a indagare sul suo interesse verso Beatrice Luzzi. Senza troppi giri di parole, la nota cantante ha esortato il giovane concorrente a non fare passi falsi:

A te piacciono le donne grandi, lo vedo. Ti stai prendendo una sbandatina per Bea. Guardami, io lo penso. Ma non lo fare. Lei comunque ti capisce, va oltre, io sono più “tedesca” di lei. Lei è più libera, ti vede come un figlio questo è sicuro. Però è più libera di me. A te piace Bea, però non ti innamorare di lei, non ti prendere una cotta. Ma non lo dico per l’età eh.

Immediata la risposta di Vittorio, che ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti di Beatrice:

Sì, mi piacciono le donne più grandi. Ma no, per Bea? No. Mi piace molto l’idea di una persona che mi ha fatto tirare fuori molte cose. Mi ci sono avvicinato perché è una persona che mi ha capito, tu per capirmi realmente dovresti conoscermi fuori. Lei invece capisce, ho la testa molto sulle spalle però (ride). Mi piacciono i caratteri forti, mi piacciono. Sì, però oltre un certo limite non può. Non ci sarebbe neanche niente di male secondo me.

