Grande Fratello, Federico Massaro al veleno contro alcuni ex gieffini: "Senza le telecamere sarebbe finita male"

Federico Massaro, fiume in piena contro i suoi compagni d'avventura al Grande Fratello.

Federico Massaro è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello anche se il suo atteggiamento è stato piuttosto divisivo, sia dentro che fuori la Casa. Negli giorni scorsi, l'ex gieffino ha parlato dei suoi ex coinquilini definendoli falsi e doppiogiochisti.

Grande Fratello, "Nella Casa mi sono trattenuto tanto, per quieto vivere" parla Federico Massaro

Federico non ha voluto fare i nomi, tuttavia ha accusato alcuni ex gieffini di essere finti, intendendo cose e dinamiche e che una volta usciti dal reality pare si siano in gran parte dileguati, fatta eccezione per Vittorio Menozzi con il quale è rimasto sempre in contatto e il quale avrebbe deciso di prendere presto una casa a Milano.

Massaro, ieri, è tornato a parlare ancora di loro con parole al veleno. Alla domanda "Chi ti ha fatto perdere le staffe dei gieffini?" Il 29enne milanese ha risposto:

"Se non ci fossero state le telecamere, ragazzi….Io mi sono trattenuto tanto, per quieto vivere. Ma vabbè Sergio, Alessio e Perla. Soprattutto Perla perché qualsiasi cosa facessi era sempre sbagliata, stava sempre ad attaccarmi su tutto. Si litigava sempre per cavolate. La cosa che mi dava più fastidio erano le litigate perché appena litigavi con qualcuno, arrivavano altri a mettersi davanti alle telecamere. Nessuno mi chiedeva mai come stessi dopo quelle litigate, pensavano tutti alla propria reputazione e a come ne sarebbe uscita dalle immagini che l’Italia vedeva."

Massaro ha replicato anche all'esperta di gossip Deianira Marzano che lo accusa to di cercare popolarità facendo la vittima:

"Complimenti, Deianira. Dici a me che voglio fare hype ma tu parli male di me sui social e hai il profilo privato e quindi per scoprire cosa dici di me devo seguirti. E sono io che cerco popolarità? E comunque mi sembra strano che tu mi accusi di aver rubato, quando è dalla fine del GF che mi lamento che mi sono spariti dei vestiti!"

