Grande Fratello, Federica Petagna e Alfonso D'Apice nel cast: arriva la frecciatina di un'ex volto di Temptation Island

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Millie Moi, commenta la partecipazione di Federica Petagna e Alfonso D'Apice al Grande Fratello e lancia una frecciatina agli autori del reality show: "Avrei fatto danni, sono troppo istintiva e sincera".

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 4 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, un'ex volto dell'ultima edizione di Temptation Island ha commentato la partecipazione di Federica Petagna e Alfonso D'Apice (che dovrebbe fare il suo ingresso nelle prossime settimane) al reality show di Alfonso Signorini.

La rivelazione di Millie sul Grande Fratello

Per risollevare gli ascolti della nuova edizione del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di giocarsi la carta di Temptation Island facendo entrare nel cast Federica Petagna. Come se non bastasse, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia, nella Casa più amata e seguita d'Italia arriverà anche Alfonso D'Apice.

Federica e Alfonso, quindi, si ritroveranno sotto lo stesso tetto per vivere insieme una nuova avventura. Ma c’è un’altra persona che ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island che avrebbe voluto partecipare al Gf. Stiamo parlando della bella Millie Moi che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram, ha confessato:

Dovevo entrare io al Grande Fratello? Me lo state dicendo in tanti, anche dei ragazzi con cui ho fatto il percorso insieme! Io sarei andata volentieri, sarebbe stata un'esperienza che mi sarebbe piaciuta tanto. Lasciate stare la tv, la mia esperienza l’ho già fatta in quel senso, dico proprio nel stare staccata dal mondo, conoscere persone nuove e vivere una esperienza diversa e nuova. Però sono troppo istintiva e sincera avrei fatto danni!

Ritorno di fiamma tra Millie e Michele?

Gli autori del Grande Fratello e il conduttore Alfonso Signorini prenderanno in considerazione l'autocandidatura di Mille Moi? Per chi non lo sapesse, la giovane è finita al centro del gossip per il presunto flirt con Raul Dumitras, anche lui ex volto di Temptation Island nonché ex fidanzato dell’attuale tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon. Non solo. Negli ultimi giorni è spuntato anche un video che ritrae la ragazza in compagnia del suo ex Michele Varriale. Un filmato che ha entusiasmato i fan, che sperano in un ritorno di fiamma tra i due protagonisti dell'ultima stagione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

