Grande Fratello, Alfonso D'Apice pronto a entrare nella Casa come concorrente: la clamorosa indiscrezione

Colpo di scena in arrivo nella Casa del Grande Fratello? Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex volto di Temptation Island Alfonso D'Apice è pronto a varcare la famosa porta rossa di Canale 5 e ritrovare la sua amata Federica Petagna.

Colpo di scena a pochi giorni dall'ingresso di Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello. Stando all'ultima clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia, l'ex volto di Temptation Island Alfonso D'Apice sarà un concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Alfonso D'Apice nel cast del Gf

Dopo Federica Petagna, anche Alfonso D'Apice è pronto a fare il suo ingresso al Grande Fratello. Stando alla clamorosa indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Dagospia, i due giovani protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island si ritroveranno sotto lo stesso tetto nella Casa più spiata e amata d’Italia.

Un vero e proprio colpaccio per Alfonso Signorini che, anche quest'anno, ha deciso di giocarsi la carta del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia per risollevare gli ascolti della nuova edizione del Gf. Non è da escludere, quindi, una possibile partecipazione anche del tentatore Stefano Tediosi. Una dinamica che ricorda chiaramente quella messa in atto l'anno scorso con Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Come reagirà Federica quando rivedrà il suo ex fidanzato nella Casa del Grande Fratello? Per chi non lo sapesse, la nuova gieffina si è lasciata andare a delle affermazioni non proprio carine su Alfonso. Parlando con Javier Martinez, infatti, la ragazza ha ammesso che l'amore da parte sua era finito già da prima della loro partecipazione a Temptation Island, ma che non aveva mai avuto il coraggio di lasciarlo.

La storia di Alfonso e Federica

Federica Petagna e Alfonso D’Apice sono stati tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di partecipare al docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la loro lunga storia d'amore e l'eccessiva gelosia di lui. A soli due giorni dalla fine delle registrazioni, che li ha visti lasciare il programma insieme, è arrivata però la rottura. Lei è tornata a casa dalla famiglia, ha iniziato a frequentare l’ex tentatore Stefano Tediosi e soltanto una settimana fa è entrata nel cast del Grande Fratello, dove sarà presto raggiunta da Alfonso. Cosa succederà nella Casa più spiata d'Italia?

