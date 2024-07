Grande Fratello, famoso TikToker verso la prossima edizione del reality: "In trattativa"

Gossip TV

Il famoso influencer Matteo Sinet, che ha fatto impazzire milioni di ragazzine, è stato contattato per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello: sarà un nuovo concorrente del reality show di Canale 5?

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Chi entrerà nella Casa di Cinecittà? Stando alle ultime indiscrezioni, un famoso TikToker sarebbe in trattativa per partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco di chi si tratta!

Matteo Sinet verso il Gf

Trattativa in corso fra il Grande Fratello e un famoso TikToker influencer. Stiamo parlando del giovane Matteo Sinet, un nome sconosciuto al pubblico di Canale 5, ma molto famoso online e amatissimo dalle ragazzine. A rivelare questa nuova indiscrezione sul cast della prossima edizione del reality show è stato Amedeo Venza:

Matteo Sinet il ragazzo dello skin-care che ha fatto impazzire milioni di ragazzine è stato contattato per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello. Non si sa ancora come sia andata la trattativa. Di lui sappiamo che è Italo-Francese e vive in Francia!

Matteo Sinet ha 21 anni, è’ italo-francese. Vive in Francia, ma spesso viene in Italia dai suoi parenti. Matteo lavora come modello e si ritrova a muoversi in giro per il mondo. Su Instagram conta oltre 2 milioni di followers, su TikTok oltre 4. Riuscirà Alfonso Signorini a convincerlo ad entrare nella famosa Casa di Cinecittà?

La verità di Marco Maddaloni sui cachet del Gf

Ma quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello? A svelare i cachet, che ovviamente variano in base alla popolarità del personaggio, ci ha pensato Marco Maddaloni. Ospite dell'ultima puntata di Pop Podcast, l'ex concorrente dell'ultima edizione e campione sportivo ha ricordato le sue varie esperienze televisive svelando, senza mezzi termini e con estrema precisione, quanto ha guadagnato grazie ai realiy show: "Al Gf ho preso 5.000 Euro a settimana. Però lì le settimane sono sproporzionate e per questo uno guadagna molto di più".

