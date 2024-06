Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon vuota il sacco: "Sono finita nella black list dopo il reality"

Gossip TV

La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, si è lasciata andare a delle rivelazioni inedite circa la sua esperienza nella Casa di Cinecittà svelando cosa è successo dopo la sua vittoria.

Nikita Pelizon è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, che sarà ricordata da tutti per la decisione di Mediaset di modificare la propria linea editoriale. Decisione che è stata recentemente commentata dall'ex concorrente del reality show ai microfoni di Tag24.

La rivelazione di Nikita Pelizon

Fervono i preparativi per la nuova stagione del Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex vincitrice Nikita Pelizon è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa rivelando quanto accaduto dopo la sua vittoria quando, come stabilito ai vertici di Mediaset, si decise di non concedere spazio ai concorrenti protagonisti di quell'edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Intervistata da Tag24, Nikita ha ricordato la sua discussa edizione del Grande Fratello Vip, quella che ha fatto prendere a Pier Silvio Berlusconi la decisione di "dimenticare" quel cast e ridimensionare il trash e le liti, rivelando di essere finita nella black list del reality show di Canale 5:

Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto, dato che non l’avevo mai visto, perciò non mi aspettavo che non venissimo invitati più in alcun programma. Soprattutto perché, ammetto che evitare di dire parolacce per 7 mesi per dare l’esempio, nonostante il bullismo che vedevo, uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione… First reaction: shock! Ma vabbè, la vita riserva sempre infinite sorprese.

Nessun rimpianto per Nikita dopo il Gf

Per la Pelizon, che ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo "Unika", Mediaset ha comunque fatto un’eccezione. La giovane e discussa vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ha avuto la possibilità di partecipare a L'Isola dei famosi per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes. A ogni modo, l'esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per Nikita è stata formativa e indimenticabile:

Il grande fratello a me ha fatto rivalutare un programma che avevo sempre considerato trash, vedendolo come molto psicologico. È stata un’esperienza indimenticabile e formativa; dove ho amato osservare, ho amato le serate al karaoke, cucinare tutti assieme, ho amato ricevere per il compleanno dalla produzione, la tuta da unicorno che uso ancora a casa d’inverno, e vedere i fuochi d’artificio tutti per la prima volta nella vita con mille palloncini luminosi.

