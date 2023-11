Grande Fratello, ex protagonista di Temptation Island difende Greta Rossetti e attacca il ragazzo di Angelica Baraldi

Gossip TV

Daniele De Bosis interviene sui social dopo l'ultima puntata del Gf: "Una persona superficiale".

L'incontro tra Angelica Baraldi e il suo fidanzato è stato criticato sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Il motivo? Il comportamento di Riccardo, che ha ribadito di non accettare la morale da una donna che ha fatto la tentatrice, ha infatto provocato la reazione dell'ex protagonista di Temptation Island, Daniele De Bosis.

Daniele De Bosis dalla parte di Greta Rossetti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso nella Casa per confrontarsi con Angelica Baraldi e commentare l’avvicinamento tra lei e Mirko Brunetti. Rivolgendosi alla concorrente, però, l'ex tentatrice l’ha definita più volte una "gatta morta", suscitando il disappunto di Riccardo.

Entrato nella Casa del Gf per rivedere la sua amata Angelica, infatti, il ragazzo non ha perso occasione per attaccare Greta: "Io non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice". Affermazioni che non sono per niente piaciute a un ex protagonista di Temptation Island. Stiamo parlando di Daniele De Bosis, che è intervenuto sui social per difendere la sua ex compagna di avventura:

Ciao Greta, volevo fare questa storia ieri notte ma era troppo tardi quindi l’ho rinviata ad ora. Ci conosciamo ormai da quattro mesi circa, ossia da Temptation. Ci siamo sempre sentiti e ci siamo dati consigli a vicenda. I tuoi sono stati sempre validi per me. Solo che oggi sto pensando che forse non sono buoni consigli perché hai fatto la tentatrice a Temptation. Che tra l’altro non si chiamano neanche più tentatrici e tentatori ma si chiamano single, da tre anni a questa parte. Forse se l’è perso il soggetto di ieri.

E comunque penso che una persona, soprattutto un ragazzo, che giudica un’altra ragazza solo ed esclusivamente per aver fatto un programma, un programma poi super easy perché Temptation Island non era chissà che programma spinto, è veramente una persona superficiale. Nulla di più. A te ti vogliono bene, ti mando un bacio grande e faccio il tifo per te e Mirko, sempre.

