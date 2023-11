Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Giuseppe Garibaldi: "Ha cercato di farmi passare per quello che non sono"

Gossip TV

Massimiliano Varrese infastidito dalle accuse mosse da Giuseppe Garibaldi nei suoi confronti al Gf.

Tempo di confessioni e bilanci per Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Parlando con Vittorio Menozzi, il discusso concorrente del reality show è tornato a parlare del duro confronto avuto con gli altri concorrenti non nascondendo la sua delusione per le accuse mosse da Giuseppe Garibaldi nei suoi confronti.

La delusione di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è un fiume in piena al Grande Fratello. Dopo essersi reso protagonista di un'accesa discussione con il resto della Casa, il concorrente si è lasciato andare a uno sfogo con Vittorio Menozzi in cui è tornato a parlare del comportamento assunto da Giuseppe Garibaldi nei suoi confronti:

Mi ferisce un pò questa cosa, dov'è la verità allora? Dice che ho le manie di protagonismo, adesso se mi girano le scatole il ruolo da protagonista me lo prendo. Nei miei confronti non lo giustifico più. Lui ha pensato che io oggi stessi recitando, capisci la malizia? Ha cercato di farmi passare per quello che non sono. Io sono sempre stato dalla sua parte...

Un pensiero condiviso anche da Vittorio:

Quando succedono queste cose te, in prima battuta, pensi alla malizia che possa aver messo una persona nel cercare di recitare una parte per cambiare la propria posizione in Casa. Io sono dalla tua. È lecito avere un dubbio, ma dovrebbe venire a confrontarsi con te. Se c'è Bea di mezzo lui non capisce più niente. Emotivamente lui è scombussolato da lei. Sta facendo di tutto per riconquistarla. Io penso che lui sia influenzato dalla presenza di Beatrice.

