Grande Fratello, ex gieffina si sbilancia su Greta Rossetti e poi svela: "Ecco chi vincerà"

Angelica Baraldi commenta la vicinanza di Greta Rossetti a Vittorio Menozzi e Federico Massaro al Gf.

Stasera, sabato 16 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Angelica Baraldi ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi in cui ha ricordato la sua esperienza nel reality show e colto l'occasione per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Greta Rossetti.

Angelica Baraldi e le parole su Greta Rossetti

Angelica Baraldi è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello e non solo. Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale condotto da Sophie Codegoni, ha infatti colto l'occasione anche per dire la sua su Greta Rossetti e commentare la vicinanza di quest'ultima a Vittorio Menozzi e Federico Massaro:

Greta con me non si è comportata benissimo. Comprendo il suo fastidio perché quando sei fuori ti senti con le mani legate, non riesci a fare niente. Però credo che uno possa dire la propria opinione senza offendere e lei mi ha offesa. Anche il modo che ha avuto quando è entrata per fare il confronto con me…Mi è sembrato immaturo e infantile. Il comportamento di una ragazza infastidita che però non aveva delle motivazioni vere e proprie. Molto impulsiva. Ho visto che si è ricreduta e lo apprezzo...

Non mi è piaciuto neanche come si è comportata in Casa quando c’era Mirko. Anche con Vittorio e Federico la vedo bella carica. Federico non l’ho conosciuto di persona [...] Vedo meglio Federico con Greta piuttosto che Vittorio. Lui è imbarazzato. Ho sempre detto che Greta e Mirko sono due livelli diversi, anche per mentalità. Credo che la loro sia molto attrazione fisica. Chi vincerà? Penso che vincerà Beatrice, oppure Vittorio e Perla.

Per quanto riguarda la sua storia d'amore con Riccardo Romagnoli, invece, l’ex concorrente del Gf ha raccontato:

Siamo una coppia un po’ particolare. Non ci siamo detti certe parole come ‘ti amo’ o ‘amore’, siamo più da fatti. In privato siamo una roba…in pubblico no. Siamo riservati. Lui è stato il primo di andare, non è mai stato contro. Nelle ultime settimane c’è stato male, a livello mediatico c’era la cosa di me e Mirko. Il mio rientro è stata una salvezza, gli mancavo tanto.

