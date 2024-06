Grande Fratello, ex gieffina dell'ultima edizione rivela: "Non avrei mai immaginato di vivere questa esperienza dopo il Gf"

Gossip TV

La modella ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Samira Lui, parla della sua nuova esperienza televisiva a La Ruota della fortuna accanto a Gerry Scotti.

Samira Lui è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Intervistata dal noto settimanale Chi, l'ex gieffina ha parlato della sua recente esperienza televisiva al fianco di Gerry Scotti nel programma La Ruota della fortuna, in onda su Canale 5 nel preserale per l'intero mese di maggio.

La rivelazione di Samira Lui dopo il Gf

Il Grande Fratello è finito da pochi mesi, ma Alfonso Signorini è già al lavoro per la prossima stagione. Tra i concorrenti dell'ultima edizione anche Samira Lui che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato della sua recente esperienza come valletta a La Ruota della fortuna accanto al grande Gerry Scotti. La trasmissione è stata un omaggio a Mike Bongiorno a cento anni dalla sua nascita e ha registrato un grandissimo successo:

Non avrei mai immaginato di vivere questa esperienza. Da bambina ho sempre seguito la Ruota della fortuna e sognavo, un giorno, di essere lì a girare le caselle. Sono felice perché era un ritorno molto atteso per un programma che fa parte della storia della tv ed è stato un onore farne parte. Seguo Gerry fin da quando ero bambina, ed è esattamente come lo vediamo. È un conduttore professionale e una persona semplice. Per me affiancare Gerry è stata una scuola.

Samira ha poi colto l'occasione per ricordare la sua esperienza nella famosa Casa di Cinecittà. A proposito della sua breve partecipazione al Grande Fratello, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che ha visto trionfare quest'anno Perla Vatiero, la modella ha confessato:

Sono stata me stessa: pacata e razionale. Sono una che si adatta, vado d'accordo con tutti. C'erano brave persone, non c'è mai stato un momento di insofferenza, è stata una bellissima esperienza, mi è mancata solo la privacy. Sono una persona che sta bene anche a casa da sola.

Anita Olivieri smaschera Edoardo Sanson e Nicole Murgia

I protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello continuano a stare sotto ai riflettori. Tra tutti Anita Olivieri che, dopo la rottura con Alessio Falsone, è finita al centro del gossip per via di alcune indiscrezioni riguardanti la vita sentimentale di Edoardo Sanson. A far luce sulla situazione e smascherare il suo ex è stata proprio la romana che, senza mezzi termini, ha affermato di essere perfettamente a conoscenza che la storia tra Edoardo e Nicole Murgia è nata da diversi mesi, quando lei era ancora nella Casa di Cinecittà.

