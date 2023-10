Grande Fratello, ex gieffina critica la nuova edizione del reality: "È molto noioso, i concorrenti non sembrano autentici"

Gossip TV

Clarissa Selassié commenta il "nuovo" Grande Fratello.

Clarissa Selassié è tornata a parlare del suo percorso nella famosa Casa del Grande Fratello Vip. Intervistata da Fanpage, l'ex gieffina ha colto l'occasione anche per commentare la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini .

Clarissa Selassié critica il Gf

Clarissa Selassié ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello e non solo. Senza mezzi termini, l'ex concorrente ha criticato la nuova edizione del reality show di Canale 5 definendola "molto noiosa" e replicato alle dichiarazioni di Alfonso Signorini, che ha ammesso di aver dato troppo spazio in passato al trash:

Nella casa abbiamo sempre proposto temi importanti come il razzismo o il bullismo. Mia sorella Lulù si è innamorata di un ragazzo con disabilità. Non mi sento parte di quella fetta di trash e nella mia edizione non penso ce ne sia stato chissà quanto. Ad ogni modo, ho seguito poco il programma lo scorso anno, ma so quanto sia difficile rimanere lucidi. Se i concorrenti hanno detto qualche parola di troppo può succedere, siamo tutti umani.

La Selassié ha detto la sua anche sulla rivoluzione Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi:

La rivoluzione Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi? Non credo ce ne fosse bisogno. In Italia i reality sono fin troppo limitati, in Spagna o Inghilterra fanno molto peggio. Capisco la scelta di voler cambiare onda, ma trovo che porre troppe regole sia controproducente. Le persone non accendono la tv per guardare film di storia, vogliono solo divertirsi...

Il Gf di quest’anno è molto noioso...I concorrenti non sembrano autentici, non si esprimono al 100%. Loro stessi hanno detto di sentirsi limitati nel linguaggio, negli argomenti da trattare, nel non poter parlare in dialetto. Appena spengono le luci addirittura devono correre a dormire, sembra di stare in una caserma più che in uno show.

