Grande Fratello, Massimiliano Varrese sulla lettera di Heidi: "Scrittura tremolante, costretta"

L'attore romano ha commentato la lettera scritta da Heidi Baci e letta nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello.

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha parlato del ritiro di Heidi Baci, affrontando l'argomento con tutti i concorrenti.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese commenta la calligrafia della lettera di Heidi Baci

Alcuni di loro si sono espressi in merito alla questione puntando il dito contro il padre della ragazza, colpevole di averla troppo condizionata rendendosi responsabile del suo ritiro forzato. Heidi non era presente in studio ma ha scritto una lettera ai suoi ex compagni d'avventura che è stata letta nel corso della diretta di ieri.

"Ciao ragazzi, dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiegazioni - ha scritto la 26enne - Nell'ultimo periodo all'interno della casa ho mostrato segni di titubanza, ero scossa e dubbiosa, e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento era l'unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me. Letizia e Vittorio siete unici, mi mancate"

Signorini ha chiesto a Varrese il motivo per cui secondo lui, Heidi non lo ha nominato o salutato e l'attore romano, anche sei giorni scorsi aveva cercato di non affrontare l'argomento, si è detto ancora fermamente convinto che la Baci sia stata costretta a soffocare il sentimento che provava per lui.

Ad avvalorare ciò, stata la bizzarra interpretazione della scrittura di Heidi analizzata da Massimiliano.

“Ragazzi io noto i dettagli e ne ho visti diversi - ha dichiarato il 47enne come riportato da Biccy - Io ho osservato anche la calligrafia. Da dislessico quale sono noto tutto. Ho notato una grafia tremolante, costretta, che andava verso la sinistra. Andava a sinistra, piuttosto che in avanti. Sintomo di una persona che in quel momento si sta tirando indietro. Secondo me l’ha scritta in un momento abbastanza concitato o magari non ce l’ha fatta a scriverla proprio come avrebbe voluto. Però questa cosa mi lascia con l’amaro in bocca“.

