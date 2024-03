Grande Fratello, ecco chi vince secondo gli scommettitori (e potrebbero esserci sorprese!)

Gossip TV

Chi vincerà l'edizione del Grande Fratello? Ecco le quote dei bookmakers.

Dopo ben 197 giorni, il Grande Fratello si appresta a concludere una delle edizione più lunghe di sempre con la finalissima in onda questa sera. I finalisti sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Simona Tagli, Massimiliano Varrese e Perla Vatiero. A cinque concorrenti in gara per la finale si aggiungerà un sesto dopo l'esito del televoto di questa sera che vede sfidarsi, Sergio D'Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris.

La grande favorita per vittoria finale è Beatrice Luzzi e lo è anche per i bookmakers. Ma attenzione ai colpi di scena. L'attrice romana è quotata a 1.35 mentre, al secondo posto, per gli scommettitori, si posiziona Perla Vatiero, quotata a 2.75. Sul podio, al terzo posto, Rosy Chin quotata a 16. Al quarto posto, si posizionano Sergio D'Ottavi e Massimiliano Varrese, quotati a 33. E ancora Letizia Petris a 50 e infine, quindi la meno favorita per la vittoria, è Greta Rossetti quotata a 66 (l'ex tentatrice è anche la meno votata per la prima sfida al televoto e quindi, secondo i sondaggi e i pronostici, sarà la prima eliminata di questa sera).

Come detto quindi, la favorita è Beatrice Luzzi stando anche ai tanti televoti che ha vinto con percentuali altissime. La vittoria dell'attrice romana non è così scontata come sembrerebbe perché a tallonarla c'è Perla Vatiero che puo contare su un numero molto elevato di fan. Dando un'occhiata si social, su Instagram la Luzzi ha, attualmente, 100 mila follower mentre, Perla ne conta ben 530 mila. Se ci si focalizza solo su Twitter i "Luzzers" sono in maggioranza ma c'è da tenere conto anche altri dati e fattori. La Vatiero si gioca pienamente la sfida e il risultato non è così scontato come sembra.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .