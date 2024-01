Grande Fratello, è finita l'amicizia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi? "Incompatibile perché..." ]VIDEO]

Gossip TV

Al GF, potrebbe essere giunta al capolinea l'amicizia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Ecco per quale motivo!

Che sia giunta al capolinea l'amicizia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi al Grande Fratello? Sembrerebbe che l'attrice abbia deciso di dare un ultimatum al modello: il loro rapporto è incompatibile con quello che ha con Greta e Perla.

GF, Beatrice Luzzi ha chiuso con Vittorio? "Incompatibili, mi sono smarcata..."

Parlando con Sergio D'Ottavi e Fiordaliso, Beatrice Luzzi ha esordito dicendo che il modello, con cui condivide il letto nella Casa di Cinecittà, non le ha dimostrato alcuna solidarietà:

"Addirittura, ti fai allisciare a destra e manca, devi prendere una posizione...Non dormiamo più insieme, questo è tutto. Proprio per questo mi aspetto un minimo di lealtà"

A Fiordaliso ha dichiarato che si è smarcata da Vittorio, sottolineando che "come al solito in puntata non ha detto una parola". L'attrice lamenta l'atteggiamento del modello, che ha poi accettato le attenzioni amichevoli di Perla, con cui Beatrice ha avuto uno scontro molto duro, nel corso dell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e andata in onda martedì, 23 gennaio, su Canale5.

Beatrice ha avuto da ridire anche su Greta:

"Pensavo avessimo un rapporto diverso io e lei, ma mi sono ricordata di quest'altra parte che lei ha mostrato fuori. Ne ho parlato con Vittorio e lui non solo non ha dimostrato solidarietà con me, ma ha anche speso fin troppe parole per Greta e Perla. Non ha le p**** di prendere una posizione, però se dai i baci della buonanotte a Perla e dedichi 5 ore a Greta, durante le quali non affronti l'argomento [dello scontento di Beatrice ndr]. Io mi sono stufata."

